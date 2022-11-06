Про це 24 каналу повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, правобережжя Херсонщини активно покидають насамперед колаборанти.

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Зараз на правому березі Дніпра вже немає ні військового керівництва окупантів, ні центру прийняття рішень колаборантів.

Вони виїхали до Генічеська, до Скадовська, перевезли новостворені так звані "міністерства" – й охорони здоров'я, й інші. Тобто зараз їх у Херсоні немає,

– сказав Соболевський.

На правому березі Дніпра залишається багато російських військових

Попри це, за його словами, на правому березі Дніпра ще залишається велика кількість російських військових. Переважно вони базуються за межами Херсона.

Ми можемо зараз говорити про десятки тисяч російських військових, які все ще перебувають на правобережжі. За наявною інформацією, там є мінімум 20 – 25 тисяч окупантів,

– розповів заступник голови Херсонської облради.

За його словами, окупанти на правому березі Дніпра зводять фортифікаційні споруди. Зокрема, росіяни окопуються у районі Чорнобаївки.

"Авіації там вже немає досить давно. Росіяни повивозили велику кількість своїх військових гелікоптерів. Також вони покинули захоплену будівлю аеропорту, де розгортався чудовий чорнобаївський серіал, коли десятки разів їх там накривали", – зазначив Соболевський.

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Він додав, що Чорнобаївка – це не тільки аеропорт. І росіяни все ще залишаються у цьому населеному пункті.

Росіяни готуються до оборони на лівобережжі Херсонщини

Також російські загарбники концентрують велику кількість сил і засобів на Кінбурнській косі. Окрім того, окупанти розгорнули активну діяльність на лівому березі Дніпра.

Ми бачимо велику кількість повідомлень про створення фортифікаційних споруд. Там росіяни ставлять і бетонні загородження, і протитанкові піраміди. Вони там готуються до оборони,

– сказав заступник голови Херсонської облради.

Окупанти не дозволяють людям повертатися на правий берег

Російські окупанти фактично зупинили всю навігацію по Дніпру. Вони навіть відбирають у людей приватні плавзасоби, через що цивільні мешканці не можуть переправитися з лівого на правий берег Дніпра.

Росіяни залишили можливість виїхати з правого берега на лівий через річковий порт комунальним транспортом. Там є й пором, який перевозить, якщо хтось їде на власному автомобілі. Але повернутися люди вже не мають можливості,

– розповів Соболевський.

Він додав, що понтонну переправу біля Антонівського мосту росіяни використовують виключно у своїх інтересах. Цивільних туди не допускають взагалі.

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