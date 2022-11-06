Чому росіяни на правому березі діють непослідовно

Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. За його словами, росіяни не знають, як і кому "продати" вихід із правого на лівий берег Херсонщини.

Зверніть увагу Що відбувається на Херсонщині та чи зможуть ЗСУ форсувати річку Дніпро: відповідь експерта

Світан зауважив, що Путін зараз істерично шукає, з ким можна домовитися про обмін Херсона та правобережжя Херсонської області на щось типу Криму, Донбасу чи сухопутного проходу до Криму. Вочевидь, на контакт із ним ніхто не йде, адже позиція військово-політичного керівництва України як ніколи сильна – жодних переговорів з агресором до повного виходу за кордон 1991 року.

Як пояснив експерт, саме це є причиною того, що окупанти іноді навіть протягом одного дня отримують діаметрально протилежні накази – то зміцнювати Херсон та битися в місті, то виходити за місто та зміцнювати зовнішні кордони, то переправлятися на лівий берег, перекидати туди основні лінійні війська, то повертати їх назад, бо не вистачає для виконання оборонних завдань на правому березі.

Це просто гарячковий броунівський рух, пов'язаний із невирішеним питанням про вихід із правого на лівий берег. Питання – коли виходити, якими частинами, у якій послідовності, і що робити вже потім на лівому березі,

– підкреслив Світан.

Він додав, що для українських військ такі метання росіян не несуть жодної проблеми. Вони виконують завдання знищення противника на правому березі, і роблять це дуже якісно, бо за добу не одна ворожа рота вирушає на концерт до Кобзона. Наші захисники активно працюють дальніми засобами ураження – артилерією, авіацією та РСЗВ.

Навіщо Росія знищує шляхи відходу на правому березі

Роман Світан прокоментував і те, що росіяни активно знищують плавзасоби та переправи при тому, що на правому березі залишається чимале угруповання їхніх військ, здебільшого новомобілізованих. Він пояснив, що суто з їхньої точки зору це рішення правильне.

Вони бояться, що на плечах російських військ, що відступають, українські війська форсуватимуть Дніпро цими ж плавзасобами. Тому з військового погляду вони зробили правильно,

– зауважив військовий експерт.

Як він додав, це вказує на те, що росіяни допускають свій відхід або втечу з правобережжя, і передбачають подальший рух українців з правого на лівий берег. А тому, ті війська, що залишилися – близько 20 тисяч окупантів, зараз виконують оборонні завдання, пов'язані з прикриттям місць відходу. Мова йде про Антонівські мости та Каховську ГЕС.

Річ у тім, що повністю знищити ці шляхи відходу неможливо. Каховську ГЕС чи її греблю ніхто, окрім самих росіян, не підриватиме. А Антонівські мости, хоч вони вже давно проперфоровані, повалити досить складно, поки артилерія не підійде ближче.

Саме тому росіяни прикриватимуть ці шляхи до останнього або до команди про повний відхід з правого берега. Але й тут їх потенційно спіткає проблема. При повному відході війська, які зберуться перед мостами, будуть дуже хорошою ціллю для української артилерії. Як підмітив Світан, стріляй куди хочеш і не промахнешся.

Росіяни також це розуміють, а тому й намагаються провести переговори про безпечний вихід з правого на лівий берег. Однак успіх цієї ідеї сумнівний тож не дивно, що досвічені, навчені та елітні частини Росія перекинула на лівобережжя під прикриттям "евакуації" цивільних ще раніше. Крім того, на лівому березі вони будують оборонне укріплення для того, щоб прикрити відхід правобережного угруповання.

Це неминуче і вони чудово це розуміють. Будь-який військовий, побачивши карту, це скаже. Питання лише часу та втрат з їхнього боку,

– наголосив Світан.

Він додав, що, скоріш за все, ця проблема розв'яжеться вже незабаром – до, під час або після саміту G20. За словами експерта, Путіну треба приїхати на переговори з якоюсь пропозицією чи кейсом готових домовленостей, які він міг би озвучити та підписати. А тому можна очікувати, що орієнтовно 15 – 16 листопада питання з відходом росіян з правим берегом буде вирішено.

Роман Світан про відхід російських військ з правого берега Херсонщини: дивіться відео

Втрати окупантів на Півдні

Як повідомили в ОК "Південь" минулої доби артилеристи та ракетники Сил оборони Півдня виконали понад 140 вогневих завдань. Відомо, що вони знищили щонайменше 52 окупантів, 2 танки, 2 великокаліберні гаубиці та 3 одиниці автобронетехніки. Це вдалося завдяки потужним ударам зосередження живої сили та техніки ворога у Геройському та Раденську.

Відтак, продовжують рости і загальні втрати росіян. Станом на ранок 6 листопада за час повномасштабної війни проти України вони втратили вже 75 930 окупантів.