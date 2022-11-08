За что боролись
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155-я и 40-я бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Владивостока и Петропавловска-Камчатского пытаются захватить одно украинское село Павловка, близ города Угледар. Российская пропаганда заявляла о захвате села, но это оказалось ложью.
Мобилизация не помогла
А элитные российские морпехи просят помощи у Путина и заявляют, что не доверяют начальнику Генштаба Вооруженных сил РФ Герасимову и своим командующим генералам Мурадову и Ахмедову. И это одни из лучших российских боевых бригад.
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Мобилизация не смогла решить проблему низкой боеспособности российских войск. При хорошем управлении, наличии преимуществ в средствах разведки украинцы могут успешно громить любые российские части. Но нельзя повторять лобовые атаки и воевать мясом.
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