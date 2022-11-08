Сатвка на вечную войну

Не могу сказать, что мнение о каких-либо переговорах с Россией вызывает у меня душевный подъем. Объясню.

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Верить россиянам – себе дороже. Обманут. Всегда и всех обманывали, не понимаю, почему для нас будут делать исключения.

Переговоры дадут им передышку и время для реорганизации, накопления сил, вооружений. И кончится это следующей войной. Я об этом варианте развития событий писал с первых дней.

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Единственный путь к победе

Нанести РФ убедительное военное поражение – это не отбить у нее Херсон. Это вернуться к границам 1991 года.

Я уверен, что все переговоры с россиянами приведут к ухудшению нашей тактической и стратегической ситуации. И будут иметь для нас плохие последствия.

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