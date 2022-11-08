Сатвка на вічну війну

Не можу сказати, що думка про будь-які переговори з Росією викликає у мене душевний підйом. Поясню.

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Вірити росіянам – собі дорожче. Обдурять. Завжди і всіх дурили, не розумію, чому для нас робитимуть винятки.

Переговори дадуть їм перепочинок та час на реорганізацію, накопичення сил, озброєнь. І закінчиться це наступною війною. Я про цей варіант розвитку подій писав із перших днів.

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Єдиний шлях до перемоги

Завдати РФ переконливої військової поразки – це не відбити у неї Херсон. Це повернутися до кордонів 1991 року.

Я впевнений, що будь-які переговори з росіянами призведуть до погіршення нашої тактичної та стратегічної ситуації. І матимуть для нас погані наслідки.

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