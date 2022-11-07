Регулярно доводиться відповідати на питання про загрози з території Республіки Білорусь, а зараз, з легкої подачі, так і взагалі ця тема стала більш обговорюваною, ніж навіть правобережка (Херсонщини – 24 канал). Що ж, приділимо увагу ризикам та загрозам з території Білорусі станом на сьогодні.

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Армія Білорусі

Сьогодні більш-менш боєздатний потенціал армії Білорусі – це 20 БТГр. Чисельність приблизно 14 тисяч. Не всі підрозділи мають повну комплектацію, але загалом це умовно боєздатна частина армії Республіки Білорусь.

Підрозділи цих БТГр розподілені по областях Білорусі, а біля кордонів з Україною є 6 БТГр, розподілені вздовж кордону.

Зокрема, в районі Ужово та Пінська Брестської області розміщені підрозділи 38 ОДШБр чисельністю до 2 ДШБ, у районі Іванового розгорнуто підрозділи 5 ОБр СПП, у районі Лельчик та Брагіна – підрозділи 103 ОВДБр, чисельністю до 2 ДБр.

Розміщення зазначених підрозділів, їх чисельність та склад не свідчать про формування ударної групи.

Підрозділи російських окупаційних військ у Республіці Білорусь

На території Республіки Білорусь наразі розташовані підрозділи 2 МСД 1 ТА ЗВО чисельністю 9 тисяч осіб (13 БТГр).

Усі вони компактно розміщені на полігонах: Обуз-Ліснівський (10 БТГр), Лепельський (1 БТГр), Осиповицький (1БТГр) та Лосвідо (1 БТГр).

Але, скажу так, повноцінно їх не можна визначати як БТГр, оскільки у них катастрофічна недокомплектація. Наприклад, замість штатних 143 танків вся ця орава має на озброєнні трохи більше 50 танків, а замість 429 ББМ у них приблизно 50!

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В основному цей контингент забезпечений автомобільною технікою, а ось з важкою, легкоброньованою, а також артилерією у них гострий некомплект.

Крім того, Росія з території Білорусі продовжує вивозити боєприпаси та техніку. Вивіз здійснюється:

зі складів 1405, 1398, 1886 та 25, 43, 46 арсеналів зберігання вивезено понад 65 тис тонн боєприпасів;

з 1868 арсеналу артилерійської бази озброєння в Гомелі артилерію САУ "Акація", 2С9 "Нона-С", гаубиці Д-20, Д-30, "Мста-Б" тощо;

з 969-ї бази резерву танків вивезено понад 100 одиниць танків Т-72А;

з 288-ї бази резерву автомобільної техніки – понад півсотні знятих із зберігання "КамАЗів" та "Уралів".

Формування ударної групи із підрозділів російських окупаційних військ на сьогоднішній день не спостерігається.

Сумарно, ударний потенціал армії Республіки Білорусь та підрозділів російських окупаційних військ на території Білорусі становить максимум 23 тисячі, або, залежно від призначення, від 23 до 28 БТГр. Але це з урахуванням залучення абсолютно всього боєздатного ресурсу армії Республіки Білорусь.

Нагадаю, що в лютому з її території на територію України вторглися 40 БТГр, які вважалися елітою російської армії, найбільш професійними та оснащеними. Цього ресурсу їм вистачило лише на місяць.

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Підсумок

Резюмую. На сьогоднішній день на території Республіки Білорусь не відбувається формування ударної групи. Я не відкидаю, що воно може розпочатися завтра чи через тиждень, через місяць чи ніколи. Але формування ударної групи – це не одного дня справа. Це тривалий, копіткий процес, який неможливо провести непомітно, і коли він розпочнеться, ви про це дізнаєтесь.

Той ресурс, який є на території Республіки БІлорусь, так, він становить загрозу, як і будь-який інший ресурс ворога. Але у своєму нинішньому складі це більше м'ясо для м'ясорубки, і якщо кинути в Україну, то… Білорусь втратить свою боєздатну армію, а російські окупаційні війська... А, що російські окупаційні війська? Для них баби ще народять! Робимо висновки і зберігаємо тверезість свідомості.

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