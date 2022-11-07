Фактор "божественного вогню"

Що остаточно заперечує версію про "контрольований підрив від ФСБ" з метою виправдати удари по Україні.

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Тому тут знову мимохіть виникає питання: а як же російські окупанти проґавили "бавовну" на Кримському мосту?

Зараз маю таку робочу версію. "Компетентні структури" російських окупантів в принципі не думали, що Кримський міст потрібно захищати від сходження "божественного вогню". Бо занадто захопились "кришуванням" ресурсних об'єктів, наприклад – суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

Золоте дно російських корупціонерів

"Залив" зараз виконує одразу два військові проєкти, які важливі для Кремля і де водночас є ознаки корупційного розпилу бюджету.

Перший проєкт – будівництво універсального десантного корабля за проєктом 23900 "Прибой" за назвою "Иван Рогов", закладка кіля якого відбулась влітку 2020 року. На папері це має бути дуже крупна ціль для наших "Нептунів" та "Гарпунів": водозаміщення – 30 тисяч тонн за довжини корпусу в 220 метрів та ширини в 40 метрів.

Але за фактом лише в серпні 2022 року рашистська "ОСК" показала варіант остаточного вигляду цього УДК. Що уже дозволяє припускати, що окупанти не впораються з будівництвом зазначеного корабля до планового 2027 року. І цей "Иван Рогов" стане синонімічним до сумнозвісного авіаносця "Адмирал Кузнецов" (дедлайн щодо ремонту якого вкотре перенесли, тепер – на 2024 рік).

Другий проєкт – добудова та введення у стрій Чорноморського флоту РФ одразу двох ракетних корветів проєкту 22800 "Каракурт", кожен з яких має нести по вісім ракет "Калібр".

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Зараз Чорноморський флот РФ налічує зокрема два фрегати-носії "Калібрів" проєкту 11356, три ракетні корвети проєкту 21631 "Буян-М" та чотири субмарини-носії "Калібрів" проєкту 636. Якщо до цього приєднаються ще два ракетні корвети проєкту "Каракурт", сумарний залп РФ ЧФ виросте до 72 ракет за один залп.

Але в тому й нюанс: перший корабель за проєктом 22800 під назвою "Циклон" був спущений на воду ще влітку 2020 року, другий корабель під назвою "Аскольд" – у вересні 2021 року, обидва – в тимчасово окупованій Керчі.

Минув понад рік, а ці два ракетні корвети росіян досі висять у статусі "на випробуваннях". Хоча мали давно за графіком увійти в склад Чорноморського флоту РФ. Та й вихід у море жодного з цих кораблів за всі 9 місяців повномасштабної війни зафіксований не був.

Цілком можливо, що ці дві "корабельні" теми – не єдині, які виявились "перспективними" для російських ФСБшників у тимчасово окупованому Криму. Тому вони й "проспали" підрив Кримського мосту.

Версія поки лише робоча. Сподіваюсь, що рашисти все ж не зможуть ввести у стрій два додаткових ракетних корвети в Чорному морі.

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