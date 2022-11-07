Фактор "божественного огня"

Что окончательно отрицает версию о "контролируемом подрыве от ФСБ" с целью оправдать удары по Украине.

Актуально Почему Россия обречена на распад и когда она перестанет быть угрозой для Украины

Поэтому здесь снова невольно возникает вопрос: а как же российские оккупанты проморгали "бавовну" на Крымском мосту?

Сейчас у меня такая рабочая версия. "Компетентные структуры" российских оккупантов в принципе не думали, что Крымский мост нужно защищать от схождения "божественного огня". Потому что слишком увлеклись "крышеванием" ресурсных объектов, например судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Золотое дно российских коррупционеров

"Залив" сейчас выполняет сразу два военных проекта, которые важны для Кремля и где одновременно есть признаки коррупционного распила бюджета.

Первый проект – строительство универсального десантного корабля по проекту 23900 "Прибой" под названием "Иван Рогов", закладка киля которого состоялась летом 2020 года. На бумаге это должна быть очень крупная цель для наших "Нептунов" и "Гарпунов": водоизмещение – 30 тысяч тонн при длине корпуса 220 метров и ширине 40 метров.

Но по факту только в августе 2022 года рашистская "ОСК" показала вариант окончательного вида этого УДК. Что уже позволяет предполагать, что оккупанты не справятся со строительством указанного корабля к плановому 2027 году. И этот "Иван Рогов" станет синонимическим к печально известному авианосцу "Адмирал Кузнецов" (дедлайн по ремонту которого в очередной раз перенесли, теперь – на 2024 год).

Второй проект – достройка и введение в строй Черноморского флота РФ сразу двух ракетных корветов проекта 22800 "Каракурт", каждый из которых должен нести по восемь ракет "Калибр".

Советуем Мы находимся в самой противной и самой долгой стадии войны, в которой не будет быстрых побед

Сейчас Черноморский флот РФ насчитывает в частности два фрегата-носителя "Калибров" проекта 11356, три ракетных корвета проекта 21631 "Буян-М" и четыре субмарины-носителя "Калибров" проекта 636. Если к этому присоединятся еще два ракетных корвета проекта "Каракурт", суммарный залп РФ ЧФ вырастет до 72 ракет за один залп.

Но в том и нюанс: первый корабль по проекту 22800 под названием "Циклон" был спущен на воду еще летом 2020 года, второй корабль под названием "Аскольд" – в сентябре 2021 года, оба – во временно оккупированной Керчи.

Прошло больше года, а эти два ракетных корвета россиян до сих пор висят в статусе "на испытаниях". Хотя должны были давно по графику войти в состав Черноморского флота РФ. Да и выход в море ни одного из этих кораблей за все 9 месяцев полномасштабной войны зафиксирован не был.

Вполне возможно, что эти две "корабельные" темы – не единственные, оказавшиеся "перспективными" для российских ФСБшников во временно оккупированном Крыму. Потому они и "проспали" подрыв Крымского моста.

Версия пока только рабочая. Надеюсь, что рашисты все же не смогут ввести в строй два дополнительных ракетных корвета в Черном море.

Актуальное – как Путин отреагировал на удар по Крымскому мосту: смотрите видео