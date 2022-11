Слишком большая для свободы

Тропзависимость не означает обреченности: если есть воля и сильная общественная коалиция, все можно изменить. Но ведь стоит посмотреть и с других позиций.

Интересное Хорошее оружие, но не стреляет: какой "сюрприз" Германия устроила Украине

Следовательно, я читаю по этому поводу разные материалы. И наталкиваюсь постоянно на мысль, что россия "too big to be democratic", слишком велика для демократии.

Все крупные демократические страны, по сути, являются добровольным объединением достаточно успешных государств или сообществ (даже если они молоды, и молодые могут быть успешными), часто с собственными зрелыми институтами и традициями самоуправления.

Финал слишком предсказуем

США образовались из 13 штатов. Индия имела тысячелетние традиции местного самоуправления, причем в одном случае обозначаемое слово вошло в название штата (Тамил Наду), подробнее об этом – у Фукуямы и Аджемоглу.

Актуальное У Шойгу решили кинуть Пригожина на "фарш" под Бахмутом

Иными словами, свободные малые государства могут создавать федерации или конфедерации, а крупные несвободные государства (империи) распадаются.

Довольно скоро по историческим меркам в нынешней России начнут появляться новые независимые государства. Не все они будут демократическими, потому что нет ни традиции, ни человеческого капитала. Но часть из них будет очень желать войти в свободный мир. Важнее другое: никто из них не будет большим настолько, чтобы угрожать Украине, Европе и миру.

Достойно внимания – что спровоцирует распад России в ближайшее время: смотрите видео