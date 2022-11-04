Война за пушечное мясо

Относительно ресурса Пригожин лично дал запрос Министерству обороны Российской Федерации о выделении на это направление для его подразделений "чмобиков". Ответ был отрицательный.

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То есть Минобороны РФ определило монополию на мясную продукцию, а Женечка пускай сутками не спит, по исправительным колониям катается, вербует зеков, а "чмобиков" ему не видать.

Между Пригожиным и ведомством Шойгу предположительно возникли напряженные отношения / Коллаж 24 канала

Это, кстати, очень показательно, поскольку показывает уровень внутренней конфронтации в военно-политической среде России.

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