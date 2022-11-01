Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подала иск в Высокий суд Лондона. Иск основан на сговоре между Пригожиным, ЧВК "Вагнера" и военной машиной Путина с целью терроризирования украинцев.

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Иск подали в Высокий суд Лондона

Юристы утверждают, что это первый случай в истории, "когда против частной военной компании был подан иск за использование терроризма и сговор с финансирующим его государством-изгоем с целью ведения незаконной войны".

В сообщении говорится, что использование ЧВК "Вагнера" как терроризма для достижения целей Путина в Украине подтверждается их военными преступлениями.

Представление иска и дело будет финансироваться за счет краудфандинга. В иске McCue Jury & Partners будет фигурировать "небольшая группа истцов" граждан Украины, пострадавших от действий ЧВК "Вагнера".

Этот иск имеет потенциал сорвать работу Пригожина, ЧВК "Вагнера" и военной машины Путина и обеспечить крайне необходимую компенсацию в виде репараций тем, кто сильно пострадал. Не может быть устойчивого мира без правосудия,

– отмечают в McCue Jury & Partners.

Британцы надеются, что аналогичные процессы против Пригожина и ЧВК "Вагнера" могут начаться и в других странах.

Россия использует ЧВК "Вагнера" в войне против Украины

ЧВК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и Украине. В этих странах "вагнеровцы" причастны к военным преступлениям.

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После полномасштабного вторжения России в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. Недавно Пригожин признал причастность к ЧВК "Вагнера".

Олигарх находится под западными санкциями и считается приближенным к Путину сторонником войны против Украины.

В британской разведке недавно сообщили, что ЧВК "Вагнера" изменила критерии отбора боевиков. Теперь в ЧВК "Вагнера" набирают осужденных за совершение преступлений и людей с серьезными болезнями, как ВИЧ и гепатит С.

21 октября СМИ опубликовали спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что "вагнеровцы" построили почти двухкилометровое укрепление в Луганской области.

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