Вопиющие случаи: убивают дезертиров и беглецов

Об этом рассказала правозащитница Ольга Романова. По ее словам, завербованных зеков расстреливают и за дезертирство, и при попытке убежать с фронта, убивают даже тяжело раненых, а с некоторыми просто сводят счета – война все спишет.

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Известны случаи, когда добивают тяжело раненых, убийства нередко случаются из-за личной мести. Заключенным дали в руки оружие, не у всех друг с другом равные отношения,

– отметила правозащитница.

Зеки-добровольцы на Донбассе погибают практически поголовно: из двух первых партий, прибывших на фронт в середине лета, живыми остались только по одному человеку из каждой – и то продолжают воевать.

Обратите внимание ! В общей сложности с конца июня "Вагнер" завербовал около 25 000 зэков.

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