Кричущі випадки: вбивають дезертирів та утікачів

Про це розповіла правозахисниця Ольга Романова. За її словами, завербованих зеків розстрілюють і за дезертирство, і при спробі втекти з фронту, вбивають навіть тяжко поранених, а з деякими просто зводять рахунки – війна все спише.

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Відомі випадки, коли добивають тяжко поранених, убивства нерідко трапляються через особисту помсту. Ув'язненим дали в руки зброю, не в усіх одне з одним рівні стосунки,

— зазначила правозахисниця.

Зеки-добровольці на Донбасі гинуть практично поголовно: із двох перших партій, які прибули на фронт у середині літа, живими залишилися лише по одній людині з кожної – і то продовжують воювати.

Зверніть увагу! Загалом із кінця червня "Вагнер" завербував близько 25 000 зеків.

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