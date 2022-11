Завелика для свободи

Стежкозалежність не означає приреченості: якщо є воля й сильна суспільна коаліція, все можна змінити. Але ж варто подивитися і з інших позицій.

Тож я читаю з цього приводу різні матеріали. І натрапляю постійно на думку, що росія "too big to be democratic", занадто велика для демократії.

Всі великі демократичні країни, по суті, є добровільним об'єднанням досить успішних держав чи спільнот (навіть якщо вони молоді, бо й молоді можуть бути успішними), часто з власними зрілими інституціями та традиціями самоврядування.

США утворилися з 13 штатів. Індія мала тисячолітні традиції місцевого самоврядування, причому в одному випадку слово, яке це позначає, увійшло в назву штату (Таміл Наду), детальніше про це – у Фукуями та Аджемоглу.

Іншими словами, вільні малі держави можуть створювати федерації чи конфедерації, а великі невільні держави (імперії) розпадаються.

Досить скоро за історичними мірками на теренах нинішньої Росії почнуть з'являтися нові незалежні держави. Не всі вони будуть демократичними, бо немає ні традиції, ні людського капіталу. Але частина з них буде дуже бажати увійти у вільний світ. Важливіше інше: ніхто з них не буде великим настільки, щоб загрожувати Україні, Європі та світу.

