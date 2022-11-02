Заробітки на крові

Все як зазвичай. Спочатку пропаганда набрехала, що за вбивство українців буде щедра винагорода. А тепер командири кажуть, що нікому нічого не обіцяли.

Актуальне Табакі уявив себе Шерханом – і схибив: чому іржава ядерка не зробить з банди імперію

Російські окупанти взбунтувалися через відстуність виплат за вторгнення в Україну: відео

І раптово весь патріотизм і бажання воювати кудись зникли. У цьому відео – вся суть розв'язаної Путіним злочинної війни.

Ніхто в Росії навіть не намагається вдавати, що вона виправдана і справедлива. Все – заради бабок.

Актуальне – втрати російських окупантів в Україні станом на 2 листопада: дивіться відео