Заработки на крови

Все как обычно. Сначала пропаганда наврала, что за убийство украинцев будет щедрое вознаграждение. А теперь командиры говорят, что никому ничего не обещали.

Актуальное Табаки возомнил себя Шерханом – и промахнулся: почему ржавая ядерка не сделает из банды империю

Российские оккупанты взбунтовались из-за отсутствия выплат за вторжение в Украину: видео

И вдруг весь патриотизм и желание воевать куда-то исчезли. В этом видео – вся сущность развязанной Путиным преступной войны.

Никто в России даже не пытается делать вид, что она оправдана и справедлива. Все – ради бабок.

Актуальное – потери российских оккупантов в Украине по состоянию на 2 ноября: смотрите видео