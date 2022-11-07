У НАТО намічається ґендерна революція

Список найбільш обговорюваних на цю посаду кандидатів зараз такий:

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Христя Фріланд, віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади (54 роки);

Кая Каллас, прем'єр-міністерка Естонії (45 років);

Зузана Чапутова, президентка Словаччини (49 років);

Колінда Грабар-Кітарович, президентка Хорватії з 2015 по 2020 рік (54 роки);

Бен Воллес, міністр оборони Великобританії (52 роки).

Очевидно, що наступний генсек НАТО візьме на себе весь тягар рішень, пов'язаних з війною з Росією. І йдеться не лише про прийняття України до НАТО, а й, можливо, прямої участі НАТО у війні безпосередньо на території Росії. Це і формування нової безпекової політики, і нові програми озброєння.

NYT пише, що фавориткою у цьому списку є Христя Фріланд. Ми її пам'ятаємо як одного із центральних модераторів форуму YES. Це вже потім був зліт політичної кар'єри. А все починалося з журналістики, роботи у FT, та цей етап завершився написанням книги "Плутократи". Зараз Христя публічно дистанціюється від гонки за пост очільника НАТО, всім своїм виглядом даючи зрозуміти, що зараз є важливіші завдання. "Фріланд вже має важливу роботу, і вона зосереджена на служінні Канаді та канадійцям", – сказав її представник Алекс Лоуренс.

Страшний сон Кремля

Але давайте на хвилину уявимо, що вона чи хтось із жінок стане генсеком НАТО. Пукани на Росії порвуться остаточно. З їхньою "домостроївською" психологією стосунків між чоловіком та жінкою уявити подібне неможливо. Там ось такі стосунки: "...Повинен чоловік дружину свою карати і напоумлювати наодинці страхом, а покаравши – пробачити і повчати, але при цьому дружині на чоловіка не гніватися". Ідеальне ставлення між ними – це покарання з обмовками "ні кулаком під серце, ні стусаном, ні палицею не колоти ніякою залізною, і деревом не бити".

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З підняттям з глибин підсвідомості махрових середньовічних патернів поведінки де мужик – сіль землі, її опора, якому дозволено все, програти війну "бабі" буде дуже ганебно. Путіна після цього буде дискредитовано в очах власного населення остаточно. Образ альфа-самця з голим торсом, який долає бурхливу річку на ведмеді, впаде одразу. На часі буде малювати нові лубки про те, як "баба" ганяє Путіна по хаті качалкою-HIMARS.

Це у нас жінка – "Софія" або красуня Оксана, а на болотах найзгадуваніший жіночий образ – Баба-Яга та Альонушка з козлом. Це в демократіях – рівноправність, відсутність (щонайменше – прагнення) дискримінації за ґендерною ознакою, а на Росії 63% вірять, що Захід хоче підірвати духовні скріпи геями.

При цьому важливо розуміти – Захід, звичайно, не озвучуватиме вголос всі ці неполіткоректні речі, але не думати він про них не зможе.

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