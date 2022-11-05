Війна не має пауз

Один з побічних наслідків – в інфополі розквітла усіляка довколополітична муть, зрада та з'ясування стосунків з питань, що не варті виїденого яйця. Що завжди відбувається в період затишшя, яке здається.

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Так-от, затишшя ніякого немає. Надважкі бої у складних погодних умовах. Не варто витрачати душевну енергію на дрібниці.

Щодо Росії. Основна їх проблема – зберегти зручну картинку того, що відбувається. Картинка потихеньку починає розсипатися.

Як срепоносці стали "хрестоносцями"

Тому поспішають вживати заходів, щоб офіційно перетворити "спеціальну військову операцію" на релігійну війну. Це – загальна основа, яка дозволяє хоч якось обґрунтувати, навіщо росіянам вбивати росіян та українців, навіщо мусульманам та буддистам помирати за пам'ятники Пушкіну.

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Вони від самого початку вели війну у форматі хрестового походу, тільки мовчали про це. А тепер перестали соромитись. Бурмотіння Путіна на Валдаї стало публічним визнанням: Кремль веде релігійну війну з елементами громадянської. Звідси – вся ця "десатанізація", гасла "від Майдану до шайтана".

Звідси – весь цей пафос про протиставлення "традиційної" африкано-азійсько-російської антанти, коаліції поборників авраамічних релігій і лам, що приєдналися до них, богоогидному Заходу, який виродився у десятки гендерів. На цьому ґрунті не те, що потоваришувати, – союзну державу з аятолами можна створити.

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