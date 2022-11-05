У войны нет пауз

Одно из побочных последствий – в инфополе расцвела всякая околополитическая муть, зрада и выяснение отношений по вопросам, не стоящим выеденного яйца. Что всегда происходит в период кажущегося затишья.

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Так вот, затишья никакого нет. Тяжелейшие бои в сложных погодных условиях. Не стоит тратить душевную энергию на пустяки.

По поводу России. Основная их проблема – сохранить удобоваримую картинку происходящего. Картинка потихоньку начинает рассыпаться.

Как срепоносцы стали "крестоносцами"

Поэтому спешно предпринимаются меры, чтобы официально превратить "специальную военную операцию" в религиозную войну. Это общая основа, которая позволяет хоть как-то обосновать, зачем россиянам убивать россиян и украинцев, зачем мусульманам и буддистам умирать за памятники Пушкину.

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Они с самого начала вели войну в формате крестового похода, только помалкивали об этом. А теперь перестали стесняться. Бормотание Путина на Валдае как раз стало публичным признанием: Кремль ведет религиозную войну с элементами гражданской. Отсюда – вся эта "десатанизация", лозунги "от Майдана до шайтана".

Отсюда – весь этот пафос о противопоставлении "традиционной" африкано-азиатско-российской антанты, коалиции поборников авраамических религий и примкнувших к ним лам выродившемуся в десятки гендеров богомерзкому западу. На этой почве не то, что подружиться, – союзное государство с аятоллами можно создать.

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