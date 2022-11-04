Как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, на восточном фронте оккупанты ведут агрессивные штурмовые действия, наносят удары со всех видов ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов. ВСУ отвечают ударами по артиллерии и авиации, сообщает 24 канал.

​Кстати ВСУ вперед идут, корабли с зерном – идут, оккупанты – вслед за кораблями, – Зеленский

На каком направлении самая сложная ситуация

В Донецкой области идут тяжелые бои в Бахмутском и Авдеевском направлениях, а самая сложная ситуация сейчас в районе Угледара. Череватый рассказал, что уже несколько дней продолжаются тяжелые бои возле населенного пункта Павловка.

Представитель говорит, что наши подразделения там держатся и не дают врагу пройти, как и по всей линии фронта.

Контрнаступление ВСУ: какие успехи

В Луганской области продолжается деоккупация. С начала октября украинские защитники освободили уже 9 населенных пунктов. Несмотря на это, Сергей Гайдай отметил, что оккупанты продолжают обстреливать деоккупированные территории.

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что украинские защитники закрепляются на деоккупированных территориях. Они готовятся к новому пришествию. Впрочем, враг активно пытается выйти на границы Донецкой области.

Вооруженные Силы ликвидировали технику противовоздушной обороны захватчиков Херсонской области. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань опубликовал последствия неудачного для оккупантов прилета. На фото видно, что от техники захватчиков остались только обломки.

Больше об этом – Что известно о деоккупации Луганской области: смотрите видео