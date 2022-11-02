С первых недель полномасштабного вторжения Херсонская область находится под российской оккупацией, однако скоро все могу измениться благодаря контрнаступлению наших войск. Депутат херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил об уничтожении ПВО захватчиков, которые, в частности, обстреливали украинские города.

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Вражеская техника разбита до основания

Очевидно, возвращение Херсонской области под контроль Украины – это очень долгая и сложная операция, к которой наши солдаты готовятся каждый день. Среди подготовительных шагов – также ликвидация вражеских систем ПВО.

ВСУ нанесли чрезвычайно удачный удар по оккупантам в Херсоне. На стадионе "Спартак" – недалеко от населенного пункта Юбилейного – попали в системы ПВО, которые к тому же обстреливали Николаев,

– написал Хлань.

Такие победы нашей армии не могут не радовать. Кроме того, депутат Херсонского облсовета опубликовал последствия неудачного для оккупантов прилета. На фото видно, что от их техники остались только обломки.



ВСУ ударили по вражеским ПВО в Херсонской области / Фото из фейсбука Сергея Хланя

Контрнаступление ВСУ на Херсон: актуальная информация

Среди многих украинцев начинает бытовать мнение, что о контрнаступлении в Херсонской области только говорят, однако никаких реальных действий не происходит в регионе. Нужно понимать, что ожидать "самовольного отступления" российской армии – это глупо, наши враги так просто не сдадутся и не отступят из Херсона.

Военный эксперт Петр Черник уверен, что оккупанты не решат просто отойти с Юга Украины. Назревает масштабное сражение за Херсон, а ВСУ ведут к нему подготовку.

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Он также отметил, к каким "маневрам" могут прибегнуть россияне, если потеряют Херсон. Эксперт сказал, что, несмотря на то, что у нас очень специфический противник, с очень особым тактическим мышлением, он действительно может прибегнуть к чему угодно. В частности, атаковать, например, Каховскую ГЭС.

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