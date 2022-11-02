Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. Ранее сообщалось, что в Херсоне было "громко" на полигоне для мобилизованных .

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Политические решения относительно Херсона

Грабский отметил, что россияне будут защищать Херсон ввиду политических заявлений и решений своего руководства. Однако возникает вопрос, чем они будут содержать Херсон. Уже сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда россияне в результате ударов ВСУ перебрасывают артиллерию с правого берега на левый, обнажая позиции.

Речь не идет о тотальном обнажении, а о тенденции, которая сейчас наблюдается. Поэтому вместе с проблемами с логистикой, наступлением холодов, недостаточным обеспечением ситуация на этом направлении может быть чрезвычайно сложной. Однако говорить о том, что россияне будут не в состоянии осуществлять какую-либо ротацию, перемещение личного состава по меньшей мере, мы не можем,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, в частности, используя паромные переправы, оккупанты прикрываются гражданским населением, потому что знают, что в таком случае мы не будем бить по этим целям. Поэтому все будет зависеть от того, как эффективно мы будем маневрировать и наносить удары по разным местам.

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Враг уничтожает всю инфраструктуру

По словам военного эксперта, враг, кроме того, что перемещает свои марионеточные администрации на левый берег, уничтожает также всю инфраструктуру, в том числе медицинскую, связи. Мы должны быть готовы к тому, если враг даже уйдет с этой территории, то будет пытаться превратить эту территорию в лунный ландшафт.

"Будет делать все возможное, чтобы превратить эту территорию в пустыню", – подчеркнул Грабский.

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