Надлома врага еще не было

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он уверен, что битва за Херсон будет, и вопрос состоит только в том, в каком режиме она пройдет.

Обратите внимание Когда ВСУ могут освободить Херсонщину: обозреватель назвал вероятные сценарии

Я категорически против любых лобовых атак. Наш солдат – на вес золота, "жуковщина" для нас неприемлема так, как это принято у нашего извечного врага. Но должны помнить, что враг еще не сломлен, враг еще не сдался,

– подчеркнул Черник.

По убеждению военного эксперта, показателем того, что противник по-настоящему посыпался, будет массовая сдача россиян в плен. Так, о надломе врага можно будет говорить только тогда, когда в какой-то точке фронта в плен к украинским воинам покажется целый батальон – не менее 500 солдат и офицеров противника выйдут с поднятыми руками и белыми флажками.

Россияне исторически привыкли терпеть

Черник признал, что оккупанты, особенно недавно мобилизованные, имеют низкий уровень подготовки, а также множество устных претензий к своему командованию. Но в бой они все-таки идут.

Он объяснил, что нельзя недооценивать комплексные исторические нарративы. У россиян так принято еще со времен татаро-монгольской орды. У них нет успешного опыта каких-либо социальных бунтов. Едва ли не единственный успешный социальный бунт устроили большевики, но они действительно ничего не изменили. Зато начинавших или начинающих бунтовать сейчас немедленно расстреливают, сажают в автозаки, СИЗО и тюрьмы. Такова природа нашего врага.

Именно поэтому говорить, что противник надломился, рано. Но россияне, по словам Черника, отдают себе отчет, что, скорее всего, правый берег Херсонщины они уже потеряли. Это хорошая новость для нас, правда, до ее закрепления нашим военным придется проделать тяжелую военную работу.

Почему же оккупанты перекидывают артиллерию с правого берега

Что касается перекидывания артиллерии, то, как объяснил эксперт, это вполне логично, ведь это оружие до сих пор остается главным боевым инструментом, даже несмотря на то, что выставлять большие огневые валы так, как они это делали в июне – июле, россияне уже не могут. Тогда речь шла об использовании от 45 до 60 тысяч снарядов в день, а это очень много.

"Это при том, что их военная экономика может в месяц производить 125 тысяч, а к началу войны у них было в пределах от 15 до 20 миллионов единиц снарядов. Большую часть из этого они использовали, они действительно начинают экономить и начинают беречь свою артиллерию", – подытожил Черник.

Петр Черник объяснил, когда сломится враг: смотрите видео

Как россияне готовятся защищать Херсон

Оккупанты действительно чувствуют приближение ВСУ, а потому пытаются подготовиться к борьбе за Херсон. Да, они будут фортификационными сооружениями и устанавливают противотанковые средства сдерживания. Кроме того, они закупили немало колючей проволоки, чтобы создать противопехотные заграждения.

Однако одними оборонительными сооружениями и средствами ВСУ не остановишь. Россияне надеются сделать это благодаря партии свежего "пушечного мяса", поэтому стягивают в Херсон новых мобилизованных.