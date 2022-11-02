Надлому ворога ще не було

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Петро Черник. Він упевнений, що битва за Херсон буде, і питання полягає лише у тому, в якому режимі вона пройде.

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Я категорично проти будь-яких лобових атак. Наш солдат – на вагу золота, "жуківщина" для нас неприйнятна так, як це заведено у нашого одвічного ворога. Але маємо пам’ятати, що ворог ще не зламаний, ворог ще не здався,

– наголосив Черник.

На переконання військового експерта, показником того, що противник по-справжньому посипався буде масова здача росіян у полон. Так, про надлом ворога можна буде говорити лише тоді, коли у якійсь точці фронту в полон до українських вояків здасться цілий батальйон – не менше ніж 500 солдатів та офіцерів противника вийдуть з піднятими руками та білими прапорцями.

Росіяни історично звикли терпіти

Черник визнав, що окупанти, особливо нещодавно мобілізовані, мають низький рівень підготовки, а також безліч усних претензій до свого командування. Але у бій вони все ж ідуть.

Він пояснив, що не можна недооцінювати комплексні історичні наративи. У росіян так заведено ще з часів татаро-монгольської орди. Вони не мають успішного досвіду будь-яких соціальних бунтів. Чи не єдиний успішний соціальний бунт влаштували більшовики, але вони насправді нічого не змінили. Натомість тих, які починали чи починають бунтувати зараз, негайно розстрілюють, садять в автозаки, СІЗО та тюрми. Такою є природа нашого ворога.

Саме тому наразі говорити, що противник надломився, рано. Але росіяни, за словами Черника, усвідомлюють, що, скоріш за все, правий берег Херсонщини вони уже втратили. Це хороша новина для нас, щоправда, до її закріплення нашим військовим доведеться виконати важку воєнну роботу.

Чому ж окупанти перекидають артилерію з правого берега

Щодо перекидання артилерії, то, як пояснив експерт, це є цілком логічним, адже ця зброя досі залишається головним бойовим інструментом, навіть попри те, що виставляти великі вогневі вали так, як вони це робили у червні – липні, росіяни вже не можуть. Тоді мова йшла про використання від 45 до 60 тисяч снарядів на день, а це неймовірно багато.

"Це при тому, що їхня воєнна економіка може у місяць виробляти 125 тисяч, а на початок війни вони мали у межах від 15 до 20 мільйонів одиниць снарядів. Більшу частину з цього вони використали, вони дійсно починають економити і починають берегти свою артилерію", – підсумував Черник.

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Як росіяни готуються обороняти Херсон

Окупанти справді відчувають наближення ЗСУ, а тому намагаються підготуватися до боротьби за Херсон. Так, вони будуть фортифікаційні споруди та встановлюють протитанкові засоби стримування. Крім того, вони закупили чимало колючого дроту, аби створити протипіхотні загородження.

Однак одними оборонними спорудами та засобами ЗСУ не зупиниш. Росіяни сподіваються зробити це завдяки партії свіжого "гарматного м'яса", тож стягують у Херсон нових мобілізованих.