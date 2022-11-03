Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто защищает Украину, информирует 24 канал. Слава всем украинцам и украинкам, работающим и приближающим победу.

Заметьте Оккупанты втрое увеличили интенсивность боев в некоторых районах, – Залужный

По фронту – ребята вперед идут. Что касается зерна – суда идут. Что касается оккупантов – то они тоже за кораблями! Слава Украине,

– заявил президент.

Также Зеленский напомнил, что в Украине 3 ноября отмечают День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск. Президент поздравил всех военных, ветеранов и героев, служащих в ракетных, артиллерийских и инженерных войсках.

Что еще сказал Зеленский

Зеленский подчеркнул, что украинская артиллерия – самая сильная в Европе и одна из самых сильных в мире. Несмотря на то, что у врага количественное преимущество в артиллерии, украинские воины обладают качественным преимуществом: мастерством, интеллектом, верой в себя и в свою страну.

Специальным отличием – "За мужество и отвагу" президент отметил:

43-ю отдельную артиллерийскую бригаду имени гетмана Тараса Трясила,

44-ю отдельную артиллерийская бригаду имени гетмана Даниила Апостола.

Заметьте – обращение Зеленского за 3 ноября: смотрите видео