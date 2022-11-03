Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 3 ноября он пообщался с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
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Залужный обсудил с Каволи ситуацию на фронте.
Она напряженная, но контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак в день. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону,
– заметил главнокомандующий ВСУ.
Он добавил, что в ходе разговора также отметили проблему ракетных атак России и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.
"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия. Искренне благодарны им за помощь и поддержку", — подытожил Залужный.
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