Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 3 ноября он пообщался с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

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Залужный обсудил с Каволи ситуацию на фронте.

Она напряженная, но контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак в день. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону,

– заметил главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что в ходе разговора также отметили проблему ракетных атак России и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия. Искренне благодарны им за помощь и поддержку", — подытожил Залужный.

Обратите внимание! Недавно Залужный разговаривал с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Главнокомандующий ВСУ рассказал ему, что Россия не имеет успеха на фронте, несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и атак, в частности, с привлечением мобилизованных.

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