Как метко подчеркнул главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, это вдвое больше того количества самолетов, которые Россия потеряла в войне в Афганистане.
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Если говорить цифрами, то страна-агрессор потеряла:
- 278 самолетов за 8 месяцев войны в Украине;
- 118 советских самолетов за 10 лет войны в Афганистане
Эта война такой же позор для России и станет причиной ее разрушения,
– подчеркнул Залужный.
По состоянию на 3 ноября, ВСУ уничтожили уже 74 тысячи оккупантов. Только за последние сутки украинские военные ликвидировали 740 захватчиков.
Потери оккупантов в технике
По состоянию на 3 ноября потери россиян составили:
- танков – 2 734 (+20 за минувшие сутки) единиц;
- боевых бронированных машин – 5 552 (+27) единицы;
- артиллерийских систем – 1 755 (+22) единиц;
- РСЗО – 390 (+3) единиц;
- средств ПВО – 198 единиц;
- самолетов – 277 единиц;
- вертолетов – 258 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 442 (+4) единицы;
- крылатых ракет – 397 единиц;
- кораблей и катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 162 (+9) единиц;
- специальной техники – 155 (+1) единиц.
Кроме того, "вторая армия мира" сократилась на 74 000 оккупантов. Согласно данным ОSINT, по состоянию на 1 ноября с начала полномасштабной войны Россия потеряла 1 402 офицеров на войне, которую сама и развязала в Украине.
Недавние потери авиационной техники оккупантов
- Украинские защитники увеличили потери противника в авиации. В Донецкой области 1 ноября был сбит российский вертолет Ми-8.
- Утром 31 октября, пока шла массированная ракетная атака россиян, воздушные силы ВСУ приземлили очередной вражеский вертолет Ка-52.
- А 30 октября на южном направлении наши бойцы приземлили вражеский Су-25.
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