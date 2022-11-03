Как метко подчеркнул главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, это вдвое больше того количества самолетов, которые Россия потеряла в войне в Афганистане.

Важно За сутки в Украине ликвидировали 10 "шахидов": что пыталась атаковать Россия

Если говорить цифрами, то страна-агрессор потеряла:

  • 278 самолетов за 8 месяцев войны в Украине;
  • 118 советских самолетов за 10 лет войны в Афганистане

Эта война такой же позор для России и станет причиной ее разрушения,
– подчеркнул Залужный.

По состоянию на 3 ноября, ВСУ уничтожили уже 74 тысячи оккупантов. Только за последние сутки украинские военные ликвидировали 740 захватчиков.

Потери оккупантов в технике

По состоянию на 3 ноября потери россиян составили:

  • танков – 2 734 (+20 за минувшие сутки) единиц;
  • боевых бронированных машин – 5 552 (+27) единицы;
  • артиллерийских систем – 1 755 (+22) единиц;
  • РСЗО – 390 (+3) единиц;
  • средств ПВО – 198 единиц;
  • самолетов – 277 единиц;
  • вертолетов – 258 единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 442 (+4) единицы;
  • крылатых ракет – 397 единиц;
  • кораблей и катеров – 16 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 162 (+9) единиц;
  • специальной техники – 155 (+1) единиц.

Кроме того, "вторая армия мира" сократилась на 74 000 оккупантов. Согласно данным ОSINT, по состоянию на 1 ноября с начала полномасштабной войны Россия потеряла 1 402 офицеров на войне, которую сама и развязала в Украине.

Недавние потери авиационной техники оккупантов

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