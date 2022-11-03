За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов "Shahed-136". Кроме того, наши воины ликвидировали три российских беспилотника типа "Орлан".

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"Шахиды" сбили над Никопольским районом

В Воздушных силах ВСУ отметили, что дронами-камикадзе оккупанты пытались атаковать Днепропетровскую область. В частности, 2 ноября около 21 часа над Днепропетровщиной было уничтожено 4 дрона-камикадзе "Shahed-136".

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что "шахиды" сбили над Никопольским районом.

Вместе с тем, Россия нанесла удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Сообщается, что там серьезные разрушения.

Кроме того, вечером 2 октября оккупанты атаковали пригород Запорожья. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что наши воины уничтожили все "шахиды", летевшие в направлении Запорожья.

Враг совершил наиболее массированную атаку Днепропетровской области

В ночь на 2 ноября оккупанты совершили атаку дронами в Днепропетровской области. В течение нескольких часов военные из воздушного командования "Восток" сбивали дроны-камикадзе.

Нашим воинам удалось уничтожить 6 дронов-камикадзе "Shahed-136". Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук заявил, что это была наиболее массированная вражеская атака беспилотниками на регион за время полномасштабной войны.

Россия пыталась атаковать Днепропетровскую область 1 ноября. Украинские защитники ликвидировали три вражеских дрона-камикадзе.

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