Протягом минулої доби сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів "Shahed-136". Крім того, наші воїни ліквідували три російські безпілотники типу "Орлан".

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"Шахіди" збили над Нікопольським районом

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що дронами-камікадзе окупанти намагалися атакувати Дніпропетровську області. Зокрема, 2 листопада близько 21 години над Дніпропетровщиною було знищено 4 дрони-камікадзе "Shahed-136".

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що "шахіди" збили над Нікопольським районом.

Разом з тим, Росія завдала удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Повідомляється, що там серйозні руйнування.

Крім того, ввечері 2 жовтня окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що наші воїни знищили всі "шахіди", які летіли в напрямку Запоріжжя.

Ворог здійснив найбільш масовану атаку Дніпропетровщини

У ніч проти 2 листопада окупанти здійснили атаку дронами у Дніпропетровській області. Упродовж кількох годин військові з повітряного командування "Схід" збивали дрони-камікадзе.

Нашим воїнам вдалося знищити 6 дронів-камікадзе "Shahed-136". Глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук заявив, що це була найбільш масована ворожа атака безпілотниками на регіон за час повномасштабної війни.

Також Росія намагалася атакувати Дніпропетровську область 1 листопада. Українські захисники ліквідували три ворожі дрони-камікадзе.

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