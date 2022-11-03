Лише за останню добу Збройні Сили України знищили 740 загарбників. Зауважимо, що це не остаточні дані, адже зараз тривають активні бої й рахунок ускладнений.
До теми "Бавовна" замість будильника: у Мелітополі зруйнована частина заводу, де був штаб росіян
Втрати ворога у техніці станом на 3 листопада
- Танків – 2 734 (+20 за минулу добу) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 552 (+27) одиниці;
- артилерійських систем – 1 755 (+22) одиниць;
- РСЗВ – 390 (+3) одиниць;
- засобів ППО – 198 одиниць;
- літаків – 277 одиниць;
- гелікоптерів – 258 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4) одиниці;
- крилатих ракет – 397 одиниць;
- кораблів і катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) одиниць;
- спеціальної техніки – 155 (+1) одиниць.
Як Росія втрачає своє "гарматне м'ясо"
У Генштабі повідомили, що внаслідок ударів наших військових у Першотравневому Миколаївської області загинули до 60 російських окупантів. Водночас у Василівці Запорізької області 50 путінських солдатів зазнали поранень.
Зранку 3 листопада в окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух. Попередньо, руйнувань зазнав завод "Рефма", яких захопили росіяни. Там базувався один з найважливіших ворожих штабів. То ж, ймовірно, на "концерт Кобзона" відправилися нові росіяни.