Лише за останню добу Збройні Сили України знищили 740 загарбників. Зауважимо, що це не остаточні дані, адже зараз тривають активні бої й рахунок ускладнений.

До теми "Бавовна" замість будильника: у Мелітополі зруйнована частина заводу, де був штаб росіян

Втрати ворога у техніці станом на 3 листопада

  • Танків – 2 734 (+20 за минулу добу) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 5 552 (+27) одиниці;
  • артилерійських систем – 1 755 (+22) одиниць;
  • РСЗВ – 390 (+3) одиниць;
  • засобів ППО – 198 одиниць;
  • літаків – 277 одиниць;
  • гелікоптерів – 258 одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4) одиниці;
  • крилатих ракет – 397 одиниць;
  • кораблів і катерів – 16 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) одиниць;
  • спеціальної техніки – 155 (+1) одиниць.

Як Росія втрачає своє "гарматне м'ясо"

У Генштабі повідомили, що внаслідок ударів наших військових у Першотравневому Миколаївської області загинули до 60 російських окупантів. Водночас у Василівці Запорізької області 50 путінських солдатів зазнали поранень.

Зранку 3 листопада в окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух. Попередньо, руйнувань зазнав завод "Рефма", яких захопили росіяни. Там базувався один з найважливіших ворожих штабів. То ж, ймовірно, на "концерт Кобзона" відправилися нові росіяни.