Лише за останню добу Збройні Сили України знищили 740 загарбників. Зауважимо, що це не остаточні дані, адже зараз тривають активні бої й рахунок ускладнений.

До теми "Бавовна" замість будильника: у Мелітополі зруйнована частина заводу, де був штаб росіян

Втрати ворога у техніці станом на 3 листопада

Танків – 2 734 (+20 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 552 (+27) одиниці;

артилерійських систем – 1 755 (+22) одиниць;

РСЗВ – 390 (+3) одиниць;

засобів ППО – 198 одиниць;

літаків – 277 одиниць;

гелікоптерів – 258 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4) одиниці;

крилатих ракет – 397 одиниць;

кораблів і катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) одиниць;

спеціальної техніки – 155 (+1) одиниць.

Як Росія втрачає своє "гарматне м'ясо"

У Генштабі повідомили, що внаслідок ударів наших військових у Першотравневому Миколаївської області загинули до 60 російських окупантів. Водночас у Василівці Запорізької області 50 путінських солдатів зазнали поранень.

Зранку 3 листопада в окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух. Попередньо, руйнувань зазнав завод "Рефма", яких захопили росіяни. Там базувався один з найважливіших ворожих штабів. То ж, ймовірно, на "концерт Кобзона" відправилися нові росіяни.