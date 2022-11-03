Так, оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ зафіксували знешкодження мінометного розрахунку окупантів. Потужне відео опублікували в соцмережах.

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Українські воїни атакували загарбників з безпілотника

Наші захисники атакували ворожі позиції ударним БпАК – безпілотним авіаційним комплексом. Про це повідомили в ССО.

На оприлюднених кадрах видно, як окупанти намагаються сховатися біля одного з будинків. Втім, наші воїни потужно вдарили по ворогу.

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Станом на ранок 2 листопада наші герої знищили щонайменше 73 270 окупантів. Зауважимо, що через інтенсивні бойові дії точну кількість вбитих загарбників наразі підрахувати неможливо. Тож "двохсотих" бійців Путіна може бути значно більше.

Також українські воїни вправно знищують техніку ворога. Вже мінуснули:

танків – 2 714;

бойових броньованих машин – 5 525;

артилерійських систем – 1 733;

РСЗВ – 387;

засоби ППО – 198;

літаків – 277;

гелікоптерів – 258;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 438;

крилатих ракет – 397;

кораблів та катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 153;

спеціальна техніка – 154.

Лише за одну добу, 1 листопада, наша авіація завдала 22 удари по ворогу. Уражено 26 районів зосередження озброєння та військової техніки, а ще 7 позицій зенітних ракетних комплексів загарбників.

До речі, за даними Генштабу, окупантам довелося розгорнути додатковий шпиталь. Зокрема, його облаштували в районі села Завітне Бажання на Донеччині. Цікаво, що шпиталь буквально переповнений "трьохсотими" загарбниками.

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