У такий спосіб втрати загарбників поповнились. До речі, станом на 2 листопада ЗСУ вже знищили 73 270 окупантів.
До теми Вперше у війні: ЗСУ під час звільнення Невського знищили цілу батарею окупантів з 5 САУ
Десантники ліквідували підрозділ російських загарбників
Як стало відомо, українські десантники знищили підрозділ російських окупантів в одному з районів виконання завдань. Це можна побачити на відповідних фото, які опублікувало Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Їхніми (росіян) тілами всіяна лісосмуга. І так буде з кожним окупантом на рідній українській землі! Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують нищити противника та звільняти Батьківщину!
– мовиться у повідомленні.
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Десантники знищили підрозділ окупантів / фото Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ
Лісосмуга вкрита мертвими окупантами / фото Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ
Українські захисники ліквідували ворога / фото Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ
Окупанти зазнають величезних втрат в Україні
- Як стало відомо, у Невському вперше у війні ЗСУ знищили одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм "Мста-С".
- Під час обстрілів критичної інфраструктури 31 жовтня українські захисники збили російський вертоліт Ка-52 на півдні країни. Ще два такі вертольоти вибухнули у Псковській області.
- До речі, ЗСУ вдалося знищити цілу казарму загарбників у Сватівському районі. Вона була розташована в селищі Коржове, яке раніше називалося Петрівкою.
- Також ЗСУ повністю розбили 11 армійський корпус, завданням якого було захищати Калінінград. Але коли у Кремля все почало особливо "йти за планом", військових забрали на війну в Україну.
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