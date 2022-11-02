У такий спосіб втрати загарбників поповнились. До речі, станом на 2 листопада ЗСУ вже знищили 73 270 окупантів.

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Десантники ліквідували підрозділ російських загарбників

Як стало відомо, українські десантники знищили підрозділ російських окупантів в одному з районів виконання завдань. Це можна побачити на відповідних фото, які опублікувало Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Їхніми (росіян) тілами всіяна лісосмуга. І так буде з кожним окупантом на рідній українській землі! Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують нищити противника та звільняти Батьківщину!
– мовиться у повідомленні.

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Десантники знищили підрозділ окупантів / фото Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ


Лісосмуга вкрита мертвими окупантами / фото Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ


Українські захисники ліквідували ворога / фото Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Окупанти зазнають величезних втрат в Україні

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