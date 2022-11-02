У такий спосіб втрати загарбників поповнились. До речі, станом на 2 листопада ЗСУ вже знищили 73 270 окупантів.

До теми Вперше у війні: ЗСУ під час звільнення Невського знищили цілу батарею окупантів з 5 САУ

Десантники ліквідували підрозділ російських загарбників

Як стало відомо, українські десантники знищили підрозділ російських окупантів в одному з районів виконання завдань. Це можна побачити на відповідних фото, які опублікувало Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Їхніми (росіян) тілами всіяна лісосмуга. І так буде з кожним окупантом на рідній українській землі! Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують нищити противника та звільняти Батьківщину!

– мовиться у повідомленні.

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Десантники знищили підрозділ окупантів / фото Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ



Лісосмуга вкрита мертвими окупантами / фото Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ



Українські захисники ліквідували ворога / фото Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Окупанти зазнають величезних втрат в Україні

Як стало відомо, у Невському вперше у війні ЗСУ знищили одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм "Мста-С".

Під час обстрілів критичної інфраструктури 31 жовтня українські захисники збили російський вертоліт Ка-52 на півдні країни. Ще два такі вертольоти вибухнули у Псковській області.

До речі, ЗСУ вдалося знищити цілу казарму загарбників у Сватівському районі. Вона була розташована в селищі Коржове, яке раніше називалося Петрівкою.

Також ЗСУ повністю розбили 11 армійський корпус, завданням якого було захищати Калінінград. Але коли у Кремля все почало особливо "йти за планом", військових забрали на війну в Україну.

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