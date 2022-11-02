Таким образом, потери захватчиков пополнились. Кстати, по состоянию на 2 ноября ВСУ уже уничтожили 73 270 оккупантов.

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Десантники ликвидировали подразделение российских захватчиков

Как стало известно, украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов в одном из районов выполнения задач. Это можно увидеть на соответствующих фото, опубликованных Командованием Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Их (россиян) телами усеяна лесополоса. И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле! Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают уничтожать противника и увольнять Родину!
– говорится в сообщении.

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Десантники уничтожили подразделение оккупантов / фото Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ


Лесополоса покрыта мертвыми оккупантами / фото Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ


Украинские защитники ликвидировали врага / фото Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Оккупанты терпят огромные потери в Украине

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