По данным СМИ, 11 армейский корпус Россия сформировала еще 6 лет назад. По замыслу он должен был стать российским "козырем" в случае глобальной войны.

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Украинские воины оперативно уничтожили захватчиков. Калининградская область осталась абсолютно без защиты. Угроза, которую регион составлял соседним странам, вдруг исчезла.

К началу полномасштабной войны в Калининграде было 12 тысяч военных. У них было около ста танков Т-72, несколько сотен БТР, гаубицы и ракеты.

Обратите внимание! Именно 11 армейский корпус представлял угрозу странам Балтии. НАТО внимательно следило за тем, как Россия наращивает силы в Калининграде.

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Перебросили 11 армейский корпус в Украину недалеко от Харькова. В августе 2022 года для военных из Калининграда начались времена отрицательного успеха. Некоторые батальоны пришлось сократить до одной десятой от первоначальных показателей.

По состоянию на осень 11-го армейский корпус пострадал сильнее, чем большинство российских формирований.

11-й армейский корпус должен был защищать Калининград и угрожать восточному фронту НАТО. Теперь не может ни того, ни другого,

– говорится в сообщении СМИ.

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