Наемника ликвидировали бойцы спецподразделения "Хорт". Кроме того, защитники получили новый трофей.

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Украинские бойцы ликвидировали заместителя начштаба "Вагнера"

Во время выполнения боевого задания бойцы спецподразделения "Хорт" столкнулись с группой боевиков пресловутого ЧВК "Вагнера". Началось ближайшее сражение.

Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди "двухсотых" вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба. Кроме того, наши защитники "затрофеили" оружие этого самого мертвого оккупанта — АК-12,

– говорится в сообщении.

В спецподразделении рассказали, что этот автомат был принят на вооружение вражеской армии в 2018 году.

"Поздравляем наших сослуживцев с хорошим уловом, а оккупантам в очередной раз напоминаем — в Украине вас ждет только смерть", — подытожили спецназовцы.

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Всего с начала полномасштабной войны украинским защитникам уже удалось ликвидировать почти 70 тысяч оккупантов. Кроме того, Россия стремительно теряет технику, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. В частности, наши герои уже испепелили:

2640 танков;

5378 боевых бронированных машин;

1698 г. артиллерийских систем;

379 реактивных систем залпового огня;

192 средства противовоздушной обороны;

272 самолета;

251 вертолет;

1401 беспилотников оперативно-тактического уровня;

351 крылатую ракету;

16 кораблей и катеров;

4088 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

151 единица специальной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что точные данные пока уточняются. Поэтому российская захватническая армия, по всей вероятности, потеряла еще больше личного состава и техники

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