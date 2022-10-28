Найманця ліквідували бійці спецпідрозділу "Хорт". Окрім цього, захисники отримали новий трофей.

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Українські бійці ліквідували заступника начштабу "Вагнера"

Під час виконання бойового завдання бійці спецпідрозділу "Хорт" зіштовхнулися з групою бойовиків сумнозвісної ПВК "Вагнера". Розпочався ближній бій.

Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед "двохсотих" вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу. Окрім того, наші захисники "затрофеїли" зброю цього самого мертвого окупанта – АК-12,

– мовиться у повідомленні.

У спецпідрозділі розповіли, що цей автомат був прийнятий на озброєння ворожої армії у 2018 році.

"Вітаємо наших побратимів з гарним уловом, а окупантам вчергове нагадуємо – в Україні на вас чекає лише смерть", – підсумували спецпризначенці.

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Загальні втрати Росії станом на 28 жовтня

Загалом від початку повномасштабної війни українським захисникам вже вдалося ліквідувати майже 70 тисяч окупантів. Окрім цього, Росія стрімко втрачає техніку, яка подекуди коштує мільйони доларів за одиницю. Зокрема, наші герої вже спопелили:

2640 танків;

5378 бойових броньованих машин;

1698 артилерійських систем;

379 реактивних систем залпового вогню;

192 засоби протиповітряної оборони;

272 літаки;

251 гелікоптер;

1401 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

351 крилату ракету;

16 кораблів та катерів;

4088 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

151 одиницю спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що точні дані поки уточнюються. Тож російська загарбницька армія, цілком ймовірно, втратила ще більше особового складу та техніки

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