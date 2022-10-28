У Генштабі повідомили, що росіяни досі намагаються утримати тимчасово захоплені території та стримати дії українських захисників на окремих напрямках. Водночас вони не полишають спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Окупанти продовжують обстріли

Загарбники 28 жовтня продовжували обстрілювати позиції українських військових вздовж лінії зіткнення та вели повітряну розвідку. Окрім цього, вони, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдавали ударів по критичній інфраструктурі та будинках цивільних.

Протягом доби росіяни завдали 3 ракетних та 14 авіаційних ударів, а також здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих атак постраждали райони 30 населених пунктів у:

Харківській,

Донецькій,

Херсонській,

Миколаївській областях.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. Білорусь продовжує підтримувати російське вторгнення. Тому загроза ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по території України зберігається.

На інших напрямках загарбники здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Рижівка, Українське та Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Стельмахівка та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Яковлівка, Кліщіївка, Соледар та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Павлівка, Мар'їнка та Веселе.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти не вели активних наступальних дій. Однак вони атакували позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру. Постраждали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження також зазнали райони понад 25 населених пунктів. Окупанти продовжували інженерне обладнання позицій. Для повітряної розвідки вони здійснили до 30 вильотів безпілотників різних типів.

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Росіяни змушують українців їхати в Крим

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області триває так звана "евакуація". Зокрема, в Качкарівці загарбники дали місцевим 2 доби на виселення з власних помешкань та виїзд.

На шляхах “евакуації” до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний догляд та перевірку цивільного населення,

– повідомили у Генштабі.

Водночас до населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія російських "мобіків". Окрім цього, окупанти посилили фільтраційні заходи у Великій Білозерці Запорізької області.

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ЗСУ завдають загарбникам втрат

За уточненою інформацією, підтвердилися ураження особового складу та техніки російської окупаційної армії на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Українські артилерійські підрозділи в Нововодяному знищили:

склад боєприпасів,

до 5 вантажівок з боєкомплектом,

3 гармати Д-30.

В районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори зазнали поранень до 110 окупантів. Кількість загиблих росіяни ретельно приховують.

Окрім цього, українська авіація протягом доби завдала ще 24 ударів. Підтвердилося ураження:

20 районів зосередження озброєння та військової техніки,

4 позицій зенітних ракетних комплексів загарбників.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

пункт управління,

6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

4 склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти окупантів.

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