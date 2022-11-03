Так, операторы Сил специальных операций ВСУ зафиксировали обезвреживание минометного расчета оккупантов. Мощное видео было опубликовано в соцсетях.

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Украинские воины атаковали захватчиков с беспилотника

Наши защитники атаковали вражеские позиции ударным БПАК – беспилотным авиационным комплексом. Об этом сообщили в ССО.

На обнародованных кадрах видно, как оккупанты пытаются спрятаться у одного из домов. Впрочем, наши воины мощно ударили по врагу.

Кстати Телами усеяна лесополоса: украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов

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Колоссальные потери врага на войне против Украины: последние данные

По состоянию на утро 2 ноября наши герои уничтожили не менее 73 270 оккупантов. отметим, что из-за интенсивных боевых действий точное количество убитых захватчиков подсчитать невозможно. Так что "двухсотых" бойцов Путина может быть гораздо больше.

Также украинские воины умело уничтожают технику врага. Уже ушли:

танков – 2 714;

боевых бронированных машин – 5525;

артиллерийских систем – 1733;

РСЗО – 387;

средства ПВО – 198;

самолетов – 277;

вертолетов – 258;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 438;

крылатых ракет – 397;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4153;

специальная техника – 154.

Только за сутки, 1 ноября, наша авиация нанесла 22 удара по врагу. Поражены 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а еще 7 позиций зенитных ракетных комплексов захватчиков.

Кстати, по данным Генштаба, оккупантам пришлось развернуть дополнительный госпиталь. В частности, его обустроили в районе села Заветное Желание Донецкой области. Интересно, что госпиталь буквально переполнен "трехсотыми" захватчиками.

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