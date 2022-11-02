Так, згідно з даними ОSINT, станом на 1 листопада з початку повномасштабної війни Росія втратила 1 402 офіцерів на війні, яку сама й розвязала в Україні.

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Близько 6 осіб на день

За підрахунками дослідників розвідки на основі відкритих джерел, це приблизно 5,7 осіб на день. При цьому з 1 402 осіб 26% – це старші офіцери.

Так, серед втрат Росії:

2 генерал-лейтенантів,

8 генерал-майорів,

44 полковники,

98 підполковників,

193 майори.



Ліквідовані російські офіцери / Інфографіка з телеграм-каналу СтратКом ЗСУ

Загальні втрати Росії за останню добу

Загалом ЗСУ ліквідували уже понад 73 тисячі окупантів, 800 з яких – лише за останню добу. Такі колосальні втрати пов'язані як з перекиданням щойно мобілізованих росіян на фронт, так і постійними спробами йти в атаку.

Нищать ЗСУ й техніку ворога. Наприклад, за останню добу вдалося перетворити у металобрухт:

16 танків (загалом 2 714),

1 літак (277),

1 гелікоптер (258),

24 бойові броньовані машини (5 525),

23 БпЛА оперативно-тактичного рівня (1 438),

3 артилерійські системи (1 733),

4 РСЗВ (387).

Зверніть увагу! Ця кількість може бути вищою, адже через високу інтенсивність боїв відстежити усі втрати складно.

Актуальні втрати ворога станом на 2 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ