Согласно данным ОSINT, по состоянию на 1 ноября с начала полномасштабной войны Россия потеряла 1 402 офицеров на войне, которую сама и развязала в Украине.
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Около 6 человек в день
По подсчетам исследователей разведки на основе открытых источников, это примерно 5,7 человек в день. При этом из 1 402 человек 26% – это старшие офицеры.
Да, среди потерь России:
- 2 генерал-лейтенантов,
- 8 генерал-майоров,
- 44 полковника,
- 98 подполковников,
- 193 майора.
Ликвидированные российские офицеры / Инфографика с телеграм-каналов СтратКом ВСУ
Общие потери России за последние сутки
В общей сложности ВСУ ликвидировали уже более 73 тысяч оккупантов, 800 из которых – лишь за последние сутки. Такие колоссальные потери связаны как с перебрасыванием только что мобилизованных россиян на фронт, так и постоянными попытками идти в атаку.
Уничтожают ВСУ и технику врага. Например, за последние сутки удалось превратить в металлолом:
- 16 танков (в общей сложности 2 714),
- 1 самолет (277),
- 1 вертолет (258),
- 24 боевых бронированных машин (5 525),
- 23 БпЛА оперативно-тактического уровня (1 438),
- 3 артиллерийские системы (1 733),
- 4 РСЗО (387).
Актуальные потери врага по состоянию на 2 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ