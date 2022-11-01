Телеграм-канали у день збиття 31 жовтня писали, що вертоліт міг бути білоруським, проте з'ясували, що збита техніка таки російська. А російські офіцери, які в ньому перебували, загинули.

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Над Бахмутом збили вертоліт вагнерівців

Під Бахмутом був збитий російський гелікоптер Мі-8, який належав ПВК "Вагнера",

– написав журналіст Денис Казанський.

За його даними, кадри вертольота, який горить, спочатку підхопили російські пропагандистські канали. Вороги вважали, що нібито на відео зображений український вертоліт, проте це виявилось не так.

Згодом пропагандисти почали писати, що збитий гелікоптер належав вагнерівцям, а на його борту були російські офіцери на пенсії, які загинули. Проте, за їхніми даними, дехто з окупантів таки вижив та має поранення.

Кадри збиття російського гелікоптера: дивіться відео

Збитий російський вертоліт згорів: дивіться відео

Чи міг вертоліт належати Білорусі

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" проаналізувала опубліковані кадри, щоб з'ясувати, чи належав вертоліт колись Білорусі, враховуючи той факт, що на збитій техніці був зафарбований квадрат. Саме він міг означати, що на тому місці міг бути прапор Білорусі. Та після ймовірної купівлі вертольота Росією малюнок зафарбували.

Якщо придивитися, то на хвостовій балці також видно плями фарби того ж кольору, що і замазаний бортовий на повітрозбирачі, а це означає, що там теж щось замазали. Що ж? Міжнародний бортовий номер, який на хвості вертольота є лише у Росії, а вертольоти військово-повітряних сил Білорусі взагалі його не мають,

– пояснила моніторингова група.

Вони також підтвердили фотографіями, що, мовляв, техніка таки не була білоруською. Проте додали, що насправді у ПВК "Вагнера" таки є гелікоптери Мі-8.

ЗСУ ефективно знищують ворога

Станом на ранок 1 листопада Збройні Сили України з 24 лютого знищили вже орієнтовно 276 літаків та 257 ворожих гелікоптерів.

Відомо, що протягом 31 жовтня наші військові на Херсонщині протягом 3 хвилин ліквідували два російські ударні гелікоптери Ка-52. Попередньо відомо, що "Алігатори" збив підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь.

Перед цим, того ж таки 31 жовтня, наші військові також позбутися ворожого Ка-52 у небі над Херсонською областю.

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