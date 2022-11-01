Зауважимо, що упродовж минулої доби на той світ відправили 650 російських бійців. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, втрати ворога ще уточнюються. Тож упродовж дня цілком імовірно можуть опублікувати актуалізовані дані. А поки пройдімося по знищеній техніці загарбників.

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Втрати ворога у техніці

танків – 2 698 (+12) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 501 (+16) одиниця,

артилерійських систем – 1 730 (+2) одиниць,

РСЗВ – 383 (+0) одиниці,

засобів ППО – 197 (+0) одиниць,

літаків – 276 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 257 (+4) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 415 (+2),

крилатих ракет – 397 (+45),

кораблів та катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 143 (+15) одиниць,

спеціальної техніки – 154 (+0).



Актуальні втрати ворога станом на 1 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі зазначають, що найбільше втрат за минулу добу окупанти зазнали на Бахмутському та Авдіївському напрямку.