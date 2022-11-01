Як Міноборони України потролило росіян на Геловін
Українське відомство не забуло у цей день згадати про росіян. То ж воно іронічно порадило нарешті відправити державі-агресорці дошку для спіритичних сеансів.
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Зараз дошка Віджі – єдина можливість російському оборонному відомству поспілкуватися зі своїми військовими. Адже понад 70 тисяч з них більше не братимуть участь у так званій "спецоперації". Саме стільки росіян віддали своє життя за ганебну справу – намагання захопити незалежну й суверенну державу.
Отже, Геловін. Всі думають про частування. Можливо, настав час відправити дошку Віджі до міністерства оборони Росії, щоб вони могли підтримувати зв'язок із понад 70 000 своїх співробітників в Україні,
– наголосили у Міноборони України.
Втрати росіян на війні проти України: що відомо
Збройні Сили України останніми днями вражають кількістю ліквідованих окупантів за добу. Наприклад, тільки за 29 жовтня наші військові знищили майже 1 тисячу ворогів. Втрати окупантів у техніці станом на 31 жовтня становлять:
- танків – 2 686;
- бойових броньованих машин – 5 485;
- артилерійських систем – 1 728;
- РСЗВ – 383;
- засобів ППО – 197;
- літаків – 275;
- гелікоптерів – 253;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413;
- крилатих ракет – 352;
- кораблів та катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128;
- спеціальної техніки – 154.
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