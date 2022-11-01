Как Минобороны Украины потролило россиян на Хэллоуин
Украинское ведомство не забыло в этот день упомянуть о россиянах. Так оно иронично посоветовало наконец-то отправить государству-агрессору доску для спиритических сеансов.
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Сейчас доска Уиджи – единственная возможность российскому оборонному ведомству пообщаться со своими военными. Ведь более 70 тысяч из них больше не будут участвовать в так называемой "спецоперации". Именно столько россиян отдали свою жизнь за позорное дело – попытки захватить независимое и суверенное государство.
Итак, Хэллоуин. Все думают об угощении. Возможно, пора отправить доску Уиджи в министерство обороны России, чтобы они могли поддерживать связь с более чем 70 000 своих сотрудников в Украине,
– отметили в Минобороны Украины.
Потери россиян на войне против Украины: что известно
Вооруженные Силы Украины в последние дни поражают количеством ликвидированных оккупантов в сутки. К примеру, только за 29 октября наши военные уничтожили почти 1 тысячу врагов. Потери оккупантов в технике по состоянию на 31 октября составляют:
- танков – 2686;
- боевых бронированных машин – 5485;
- артиллерийских систем – 1728;
- РСЗО – 383;
- средств ПВО – 197;
- самолетов – 275;
- вертолетов – 253;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1413;
- крылатых ракет – 352;
- кораблей и катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4128;
- специальной техники – 154.
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