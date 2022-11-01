В ОК "Юг" рассказали, что захватчики минируют направления возможного наступления героев ВСУ. Кроме того, враг активно обустраивает оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

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Российские захватчики продолжают обстреливать Николаеввську и Херсонскую области. Враг активно проводит воздушную разведку. Кроме того, оккупанты используют беспилотники ударного типа.

Вражеские дроны (в частности, "Ланцет") сбрасывают взрывчатку. От этого пострадал Николаевский район. К счастью, погибших не было. Херсонщину оккупанты обстреляли из "Градов". К счастью, тоже обошлось без жертв.

Защитники Юга наносят оккупантам потери

Украинские защитники в небе над Херсонщиной уничтожили 2 ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор".

По оккупантах в течение дня мощно били. В частности, в районе Снигиревки (Николаевская область).

Выполнено около 180 огневых задач. Вражеское войско уменьшилось на 21 оккупанта. Демилитаризирован один военный автомобиль и миномет. Остальные потери врага выясняются,

– говорится в сообщении.

Угроза нанесения ракетных ударов и атак дронами остается. Украинцы просят быть осторожными и не игнорировать воздушные тревоги.

Общие потери врага

По состоянию на 31 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 71 820 оккупантов. Также украинские герои уничтожили:

танков – 2 686 (+14) единиц,

боевых бронированных машин – 5 485 (+32) единиц,

артиллерийских систем – 1 728 (+4) единиц,

РСЗО – 383 (+0) единицы,

средств ПВО – 197 (+0) единиц,

самолетов – 275 (+1) единиц,

вертолетов – 253 (+1) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 413 (+1),

крылатых ракет – 352 (+0).

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