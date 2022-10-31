За минувшие сутки ряды мертвых оккупантов пополнили 620 русских солдат. Больше они не будут угрожать мирному населению Украины.
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Потери врага в технике
- танков – 2 686 (+14) единиц,
- боевых бронированных машин – 5 485 (+32) единиц,
- артиллерийских систем – 1 728 (+4) единиц,
- РСЗО – 383 (+0) единицы,
- средств ПВО – 197 (+0) единиц,
- самолетов – 275 (+1) единиц,
- вертолетов – 253 (+1) единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 413 (+1),
- крылатых ракет – 352 (+0),
- кораблей и катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4128 (+8) единиц.
- специальной техники – 154 (+0).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
Потери россиян на 31 октября / фото Генштаб ВСУ
Как ВСУ уничтожают врага
Подтвержденные потери врага на Юге за минувшие сутки составляют:
- 27 оккупантов,
- танк,
- 2 миномета,
- самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация",
- двадцати трех миллиметровая зенитная установка,
- 5 единиц автобронетехники.
Также в Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.
Украинские защитники сбили российский Су-25
Вражеский Су-25 сбили около 8 утра 30 октября в южном направлении. Штурмовик приземлило наше зенитное ракетное подразделение.
Кстати, в этот же день 30 октября наши защитники приземлили ударный вертолет врага. Его сбили около 16 часов в Харьковской области.
Также украинским военным удалось освободить от оккупантов поселок Невское Луганской области. Там ВСУ уничтожили сразу целую батарею из 5 САУ 152 мм "Мста-С". Юрий Бутусов сообщил, что наши защитники одновременно поразили все боевые машины оккупантов, вероятно, ракетами РСЗО М142 HIMARS.
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