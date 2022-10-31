За минувшие сутки ряды мертвых оккупантов пополнили 620 русских солдат. Больше они не будут угрожать мирному населению Украины.

Обратите внимание Россияне продолжают грабить Херсон, подтвержденные потери врага на Юге: главное от Генштаба

Потери врага в технике

  • танков – 2 686 (+14) единиц,
  • боевых бронированных машин – 5 485 (+32) единиц,
  • артиллерийских систем – 1 728 (+4) единиц,
  • РСЗО – 383 (+0) единицы,
  • средств ПВО – 197 (+0) единиц,
  • самолетов – 275 (+1) единиц,
  • вертолетов – 253 (+1) единицы,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 413 (+1),
  • крылатых ракет – 352 (+0),
  • кораблей и катеров – 16 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4128 (+8) единиц.
  • специальной техники – 154 (+0).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.


Потери россиян на 31 октября / фото Генштаб ВСУ

Как ВСУ уничтожают врага

Подтвержденные потери врага на Юге за минувшие сутки составляют:

  • 27 оккупантов,
  • танк,
  • 2 миномета,
  • самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация",
  • двадцати трех миллиметровая зенитная установка,
  • 5 единиц автобронетехники.

Также в Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.

Украинские защитники сбили российский Су-25

Вражеский Су-25 сбили около 8 утра 30 октября в южном направлении. Штурмовик приземлило наше зенитное ракетное подразделение.

Кстати, в этот же день 30 октября наши защитники приземлили ударный вертолет врага. Его сбили около 16 часов в Харьковской области.

Также украинским военным удалось освободить от оккупантов поселок Невское Луганской области. Там ВСУ уничтожили сразу целую батарею из 5 САУ 152 мм "Мста-С". Юрий Бутусов сообщил, что наши защитники одновременно поразили все боевые машины оккупантов, вероятно, ракетами РСЗО М142 HIMARS.

В Херсоне у оккупантов полный провал: смотрите видео