Ворожий Су-25 збили близько 8 ранку 30 жовтня на південному напрямку. Штурмовик приземлили наші зенітні ракетні підрозділи. Про це повідомили в Повітряних Силах.

До речі Майже тисяча ліквідованих росіян за добу: втрати ворога станом на 30 жовтня

Українські воїни збили Су-25 / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Зазначимо, що Су-25 – це радянський одномісний броньований дозвуковий літак. Зокрема, він призначений для надання авіаційної підтримки сухопутних військ вдень та вночі за прямої видимості цілі. Цей штурмовик ще називають "Грачем".

На Харківщині збили ударний вертоліт Росії

Також 30 жовтня наші захисники приземлили ударний вертоліт ворога. Його збили близько 16 години на Харківщині.

Від 24 лютого українські герої вже знищили 275 літаків та 253 гелікоптери. Також ліквідували 71 200 бійців Путіна. До речі, майже 1000 з них українські воїни знищили лише за одну добу, 29 жовтня.