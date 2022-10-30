Глава держави розповів, що сьогодні відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Воно вже 27-ме за час від початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє 24 канал.

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Відбулося засідання Ставки

Зеленський зауважив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача розглянули ключові оборонні питання, зокрема:

активні дії Сил оборони на передовій,

подальше звільнення території від окупації,

постачання боєприпасів і техніки,

ремонт техніки,

інше забезпечення сил оборони,

підготовку до зими.

Звичайно, розглянули й ті плани, які мають російські військові. Доповідали Головнокомандувач, керівник розвідки, командувачі оперативних напрямків, міністри. Щодня й без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави,

– зазначив президент.

За його словами, на Ставці також завжди відзначають успіхи українських воїнів та той результат, який вони забезпечують у звільненні української землі.

"Щоразу маємо приводи порадіти разом з усіма українцями", – додав глава держави.

За підсумками цього тижня Зеленський відзначив воїнів:

54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість і стійкість при утриманні рубежів на Сіверському напрямку;

25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість при звільненні української території та особливу енергійність.

"Дякую вам, воїни! На відмінно проявили себе воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині. Сьогодні вони зупинили жорсткі штурмові дії ворога – російську атаку відбито. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці!" – додав президент.

Він зауважив, що результати мають і Повітряні сили – сьогодні збили російський ударний гвинтокрил і військовий літак Су-25.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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