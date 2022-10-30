Глава держави розповів, що сьогодні відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Воно вже 27-ме за час від початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє 24 канал.
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Відбулося засідання Ставки
Зеленський зауважив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача розглянули ключові оборонні питання, зокрема:
- активні дії Сил оборони на передовій,
- подальше звільнення території від окупації,
- постачання боєприпасів і техніки,
- ремонт техніки,
- інше забезпечення сил оборони,
- підготовку до зими.
Звичайно, розглянули й ті плани, які мають російські військові. Доповідали Головнокомандувач, керівник розвідки, командувачі оперативних напрямків, міністри. Щодня й без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави,
– зазначив президент.
За його словами, на Ставці також завжди відзначають успіхи українських воїнів та той результат, який вони забезпечують у звільненні української землі.
"Щоразу маємо приводи порадіти разом з усіма українцями", – додав глава держави.
За підсумками цього тижня Зеленський відзначив воїнів:
- 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість і стійкість при утриманні рубежів на Сіверському напрямку;
- 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість при звільненні української території та особливу енергійність.
"Дякую вам, воїни! На відмінно проявили себе воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині. Сьогодні вони зупинили жорсткі штурмові дії ворога – російську атаку відбито. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці!" – додав президент.
Він зауважив, що результати мають і Повітряні сили – сьогодні збили російський ударний гвинтокрил і військовий літак Су-25.
Дивіться звернення Володимира Зеленського
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