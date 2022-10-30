Глава государства рассказал, что сегодня состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Оно уже 27-е за время с начала полномасштабного вторжения России, сообщает 24 канал .

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Состоялось заседание Ставки

Зеленский отметил, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего рассмотрели ключевые оборонные вопросы, в частности:

активные действия Сил обороны на передовой,

дальнейшее освобождение территории от оккупации,

поставки боеприпасов и техники,

ремонт техники,

другое обеспечение сил обороны,

подготовку к зиме.

Конечно, рассмотрели и те планы, которые есть у российских военных. Докладывали Главнокомандующий, руководитель разведки, командующие оперативными направлениями, министры. Ежедневно и без всяких перерывов работаем, чтобы ускорить восстановление территориальной целостности нашего государства,

– отметил президент.

По его словам, на Ставке всегда отмечают успехи украинских воинов и тот результат, который они обеспечивают в освобождении украинской земли.

"Каждый раз у нас есть поводы порадоваться вместе со всеми украинцами", – добавил глава государства.

По итогам этой недели Зеленский отметил воинов:

54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за храбрость и стойкость при сдерживании рубежей на Северском направлении;

25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады за решительность при освобождении украинской территории и особую энергичность.

"Спасибо вам, воины! На отлично проявили себя воины-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе сил обороны Украины защищают наше государство в Донецкой области. Сегодня они остановили жесткие штурмовые действия врага – российская атака отбита. К тому же сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята!" – добавил президент.

Он отметил, что результаты есть и у Воздушных сил – сегодня сбили российский ударный вертолет и военный самолет Су-25.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Дефицит генерации электроэнергии до сих пор существует

Зеленский рассказал, что российские террористы 30 октября продолжили обстрелы по разным направлениям, в частности:

на Черниговщине,

Харьковщине,

Донбассе,

Днепропетровской области,

в Запорожье и области,

Николаеве и области.

"Отвечаем оккупантам. Ощутимо отвечаем. В целом по стране в течение дня не было аварийных отключений – удалось восстановить техническую возможность поставки энергии после тех российских ударов, которые произошли в течение недели", – отметил президент.

По его словам, дефицит генерации до сих пор есть, поэтому очень экономное потребление электричества и стабилизационные ограничения должны продолжаться.

И, пожалуйста, в темное время суток будьте особенно внимательны на дорогах. Было уже много обращений, в частности от Национальной полиции, о необходимости для пешеходов иметь на одежде светоотражающие элементы,

– отметил глава государства.

Он подчеркнул, что это очень важно и для детей и для взрослых. Однако и добросовестное отношение водителей не менее важно.

"Сейчас стоит не просто соблюдать скоростной режим, но и дополнительно сбавлять скорость, особенно в тех местах, где есть нерегулируемые пешеходные переходы. Пожалуйста, заботьтесь о безопасности других", – призвал Зеленский.

Также он поздравил всех украинских автомобилистов – не только гражданских, но и военных – с Днем автомобилиста и дорожника.

"Обычно вам желают хорошей дороги. А я знаю, что эта наша с вами дорога хоть и нелегкая, но точно ведет к нашей общей победе. Поздравляю!" – добавил президент.