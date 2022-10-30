Глава государства рассказал, что сегодня состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Оно уже 27-е за время с начала полномасштабного вторжения России, сообщает 24 канал.
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Состоялось заседание Ставки
Зеленский отметил, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего рассмотрели ключевые оборонные вопросы, в частности:
- активные действия Сил обороны на передовой,
- дальнейшее освобождение территории от оккупации,
- поставки боеприпасов и техники,
- ремонт техники,
- другое обеспечение сил обороны,
- подготовку к зиме.
Конечно, рассмотрели и те планы, которые есть у российских военных. Докладывали Главнокомандующий, руководитель разведки, командующие оперативными направлениями, министры. Ежедневно и без всяких перерывов работаем, чтобы ускорить восстановление территориальной целостности нашего государства,
– отметил президент.
По его словам, на Ставке всегда отмечают успехи украинских воинов и тот результат, который они обеспечивают в освобождении украинской земли.
"Каждый раз у нас есть поводы порадоваться вместе со всеми украинцами", – добавил глава государства.
По итогам этой недели Зеленский отметил воинов:
- 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за храбрость и стойкость при сдерживании рубежей на Северском направлении;
- 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады за решительность при освобождении украинской территории и особую энергичность.
"Спасибо вам, воины! На отлично проявили себя воины-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе сил обороны Украины защищают наше государство в Донецкой области. Сегодня они остановили жесткие штурмовые действия врага – российская атака отбита. К тому же сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята!" – добавил президент.
Он отметил, что результаты есть и у Воздушных сил – сегодня сбили российский ударный вертолет и военный самолет Су-25.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
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Дефицит генерации электроэнергии до сих пор существует
Зеленский рассказал, что российские террористы 30 октября продолжили обстрелы по разным направлениям, в частности:
- на Черниговщине,
- Харьковщине,
- Донбассе,
- Днепропетровской области,
- в Запорожье и области,
- Николаеве и области.
"Отвечаем оккупантам. Ощутимо отвечаем. В целом по стране в течение дня не было аварийных отключений – удалось восстановить техническую возможность поставки энергии после тех российских ударов, которые произошли в течение недели", – отметил президент.
По его словам, дефицит генерации до сих пор есть, поэтому очень экономное потребление электричества и стабилизационные ограничения должны продолжаться.
И, пожалуйста, в темное время суток будьте особенно внимательны на дорогах. Было уже много обращений, в частности от Национальной полиции, о необходимости для пешеходов иметь на одежде светоотражающие элементы,
– отметил глава государства.
Он подчеркнул, что это очень важно и для детей и для взрослых. Однако и добросовестное отношение водителей не менее важно.
"Сейчас стоит не просто соблюдать скоростной режим, но и дополнительно сбавлять скорость, особенно в тех местах, где есть нерегулируемые пешеходные переходы. Пожалуйста, заботьтесь о безопасности других", – призвал Зеленский.
Также он поздравил всех украинских автомобилистов – не только гражданских, но и военных – с Днем автомобилиста и дорожника.
"Обычно вам желают хорошей дороги. А я знаю, что эта наша с вами дорога хоть и нелегкая, но точно ведет к нашей общей победе. Поздравляю!" – добавил президент.
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