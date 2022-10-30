Своими мыслями по этому поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О причинах приостановки зернового соглашения, стремлении Москвы проводить переговоры и уловках Кремля для обхода санкций – читайте дальше.

Обратите внимание Россия вышла из зерновой сделки: зачем это Кремлю и как отреагировал мир

Россия снова заявила, что готова к переговорам с Западом после попытки срыва зернового соглашения. Там уверяют, что готовы вернуться к ультиматуму Путина, который тот выдвинул в декабре прошлого года, требуя каких-то "гарантий безопасности" для России. Фактически он требовал едва ли не сворачивания деятельности НАТО в Восточной Европе. Тогда требования Кремля отвергли, так что на этот раз Москва цинично уверяет, что готова снова вернуться к этому вопросу, если Запад попросит о переговорах.

Впрочем, такое поведение Кремля – это скорее попытка успеть заскочить в последний вагон и попытаться добиться каких-либо контактов России на саммите G20. Однако такие заявления лишь попытка создать дымовую завесу на фоне поражений на поле боя. Украина получила дополнительную партию оружия, а по данным The New York Times, ВСУ на Юге Украины впервые получили уверенное преимущество над врагом в артиллерии.

В то же время Россия через третьи страны увеличивает объемы закупки бытовой техники, чтобы из нее извлекать чипы для изготовления оружия. Более того, появились новые подробности удара по Севастопольской бухте и они точно не понравятся Кремлю.

Итак, о попытках Кремля получить паузу в войне и о наращивании мощности ВСУ – дальше с вами и поговорим.

Все в стиле гопников: почему Россия снова заговорила о переговорах

Следует начать с очередных заявлений из Москвы о том, что они готовы к переговорам. Сегодня эта тема снова активизировалась, и россияне еще активнее выпрашивают переговоры и с Украиной, и с Западом. После попытки срыва зерновой сделки, к которой мы еще вернемся, Кремль решил поиграть на теме переговоров, пытаясь создать "дымовую завесу", чтобы попытаться накопить силы хотя бы для обороны.

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин все еще готов к переговорам по Украине. Однако в стиле гопников Лавров добавил: переговоры возможны только если Запад сам о них попросит.

Очевидно, что такой наглой манерой Лавров пытается порадовать российское общество, мол, мы не против переговоров, но мы так круты, что пусть к нам сами обращаются. Более того, Лавров уверяет, что за последние полгода было несколько инициатив со стороны американцев и некоторых других западных коллег, которые просили о телефонных разговорах с российским лидером. Однако тот вроде бы отказал, а вот теперь, если еще раз попросят, то он уже будет готов.

Также Лавров заявил, что некоторые министры иностранных дел обращались и к нему с такой же просьбой, и он всегда давал согласие. Ну а дальше заиграла старая песенка – Лавров заявил, что Путин неоднократно говорил о том, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, но именно Украина "отказывается по прямому указанию западных спонсоров". Ну и напоследок, опять же в стиле гопников, Лавров пригрозил, что "чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться". На самом деле такое мы уже слышали и не раз.

Заявление Лаврова – это попытка сделать вид, что Россия все еще мощная, а значит, пусть с ними разговаривают на равных. Впрочем, в украинском МИД дали четкий ответ россиянам – единственным реалистическим предложением о возможных переговорах с Россией должно быть немедленное прекращение войны против Украины и вывод российских войск за границы по состоянию на 1991 год. Пока этого не происходит, это скорее похоже на попытку потянуть время, ведь российская армия, после 8 месяцев полномасштабного вторжения, в руинах.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что только совместными решительными усилиями, вместе с нашими партнерами, можно остановить Россию, которая представляет угрозу миру и безопасности не только Европы, но и мира.

Впрочем, Кремль все равно не останавливается в своих попытках хоть как-то добиться внимания на международной арене. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что диктатор все еще хочет поговорить с Байденом, но для этого США должны прислушаться к так называемой "озабоченности России" по "гарантиям безопасности". Да, тех самых, которые Путин озвучивал еще в декабре прошлого года.

То есть в Кремле все еще надеются на то, что после 8 месяцев кровавой войны в Украине кто-то на Западе готов не просто к переговорам с россиянами, но и готов закрыть во все глаза и просто вернуться к формату ультиматумов Путина образца прошлого года. Следует напомнить, что в своих безумных требованиях Кремль хотел, чтобы НАТО взяло на себя обязательство остановить дальнейшее расширение Альянса, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Кроме того, Россия предлагала отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". То есть Кремль потребовал, по сути, чтобы НАТО отдало под влияние России всю Восточную Европу и полностью ушло из Центральной Азии и Закавказья. Хотя уже 24 февраля стало понятно, что Кремль просто искал повод для нападения на Украину, выдвигая абсолютно нереалистичные требования.

Циничная попытка давления на Запад: зачем России блокирование украинских портов

Несмотря на то, что Кремль все еще пытается играть мышцами, такие заявления о готовности к переговорам – проявление слабости. В Москве понимают, что не могут выиграть войну и диктовать условия, а поэтому прибегают к откровенным террористическим методам. Блокировка зерновой сделки – это также один из методов давления на Запад. На самом деле атака против российских кораблей в бухте оккупированного Севастополя стала лишь поводом для Москвы выйти из "зернового соглашения", поскольку шаги по ее срыву начались задолго до этого. Россияне врут, что атакованные корабли якобы обеспечивали безопасность "зерновых коридоров". И даже взрывы в Севастополе никак не влияют на работу зерновых коридоров. Банально стоит посмотреть на карту, чтобы понять, что между коридором, по которому зерновозы направлялись в и из украинских портов, и Севастополем – около 220 километров. Поэтому это отнюдь не влияет на их работу.

России нужен был повод, чтобы продолжить давить на Запад. Там поняли, что ЕС справился с энергетическим кризисом гораздо быстрее, чем на это рассчитывали в Кремле. Теперь же, из-за демарша России, в море ожидают в очереди около 2 миллионов тонн зерна на 176 судах. И этого зерна ждут страны Африки. Более того, по словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, теперь в Черном море заблокировано еще и судно продовольственной программы ООН для Эфиопии. То есть Кремль получил еще один рычаг давления.

Цинизма российской провокации добавляет еще и тот факт, что Россия заявила, что готова полностью заменить украинское зерно на мировом рынке. Мол, Россия, в ближайшие четыре месяца, якобы готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. В частности, подобные соглашения Кремль планирует реализовывать через Турцию.

Здесь важно отметить, что только по официальным оценкам именно столько зерна Россия украла на оккупированных территориях. Более того, сегодня издание Financial Times опубликовало собственное расследование, которое доказывает, что оккупанты воруют зерно на оккупированных территориях Запорожской области, вывозят его через Бердянск в порт Кавказ в Керченском проливе. Там россияне подделывают документы, будто бы это российское зерно, и через покупателей из Турции, Ирана и Сирии, продают это зерно. Именно поэтому Владимир Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на это решительно – вплоть до исключения России из G20.

То есть, здесь мы приходим к выводу, что Россия, с которой никто на саммите G20 разговаривать не хочет, пытается набить себе цену новым продовольственным шантажом. Тот же Джо Байден уже четко заявил, что не желает не только разговаривать с Путиным, а даже встречаться с ним где-то в коридорах. Европейские партнеры также дали понять, что на G20 никакой договоренности с россиянами даже не пахнет. К тому же Китай начал странную для Кремля игру, заявляя, что готов искать взаимопонимание с США ради поиска мира и стабильности в мире. Поэтому Россия банально пытается заставить западных лидеров начать с ней говорить. Именно России сейчас переговоры крайне необходимы. Тем более что на поле боя для россиян становится все хуже.

Начнём со вчерашних взрывов в Севастопольской бухте, где Россия базирует свой черноморский флот. В Институте изучения войны допустили, что, несмотря на то, что Украина не взяла на себя ответственности за атаку на Севастопольскую бухту, за этим все же могут стоять именно украинцы. В частности, аналитики допускают, что Украина совершила атаку на фрегат класса "Григорович", который несет на себе крылатые ракеты "Калибр". В институте отметили, что, несмотря на бред минобороны России, такие корабли в военное время являются легитимной мишенью для ВСУ. Тем более, учитывая, что именно эти корабли обстреливают украинские города. Хотя аналитики и отмечают, даже если за атаками стоят ВСУ – это еще довольно сдержанный ответ.

В конце концов Украина не брала на себя ответственности за такую, поэтому спишем все на вымышленных россиянами "боевых комаров". Однако интересно здесь другое. По данным расследования группы волонтеров Geo Confirmed, исследовавших все фото и видео, по меньшей мере три корабля Черноморского флота России были поражены беспилотниками 29 октября, в том числе и флагман "Адмирал Макаров".

На кадрах видно, что съемка надводного беспилотника прерывается в тот момент, когда он приблизился вплотную к фрегату Адмирал Макаров, что может свидетельствовать, что в этот момент беспилотник атаковал корабль и взорвался. На другом видео можно увидеть атаку на тральщик "Иван Голубец". На другом видео видно, что третий беспилотник проходит между пришвартованными кораблями в гавани, ища мишень для обстрела. Съемка обрывается, когда беспилотник столкнулся с судном и взорвался. Так что можно подтвердить атаку по крайней мере трем кораблям, хотя в России рассказывают, что "потерь нет".

Украина увеличивает свое преимущество: ситуация на фронте для врага все труднее

Однако это далеко не единственное поражение россиян. Дело в том, что для оккупантов ситуация вокруг Херсона становится все более критической, несмотря на то, что они все еще пытаются бороться за город. Сегодня у The New York Yimes вышла довольно красноречивая статья, в которой утверждается, что Украина благодаря западным поставкам и собственным беспилотникам получила артиллерийское преимущество над российскими силами на Юге. По данным издания, Украина сейчас имеет преимущество как в дальности стрельбы, так и в высокоточных ракетах и артиллерийских снарядах, которых в значительной степени не хватает России. Украинские солдаты уничтожают бронетехнику стоимостью в миллионы долларов с помощью дешевых собственных беспилотников, а также более совершенных дронов и другого вооружения, предоставленного Соединенными Штатами и союзниками.

И несмотря на то, что у России все еще остается достаточно много сил, на Юге Украины, да и по всей линии фронта, ВСУ удалось кардинально изменить ситуацию по сравнению с летними месяцами.

Более того, издание приводит конкретику – если летом в Донецкой области Россия выпускала примерно 10 артиллерийских снарядов на каждый украинский снаряд, то сейчас на Херсонщине соотношение, как минимум 1 к 1. Однако украинские удары не только имеют большую дальность, но и более точные благодаря спутниковому наведению ракет и западных артиллерийских снарядов. И, как намекают в NYT, взрывы в Севастополе могли быть свидетельством этого.

Обход санкций через Армению и Казахстан: зачем России стиральные машины из ЕС

Что же в это время делает Россия? И здесь вообще любопытная ситуация. Аналитики издания Bloomberg вдруг заметили странный всплеск европейского экспорта стиральных машин, холодильников и электрочайников соседям России. Согласно данным, из базы Евростата ЕС, Армения импортировала больше стиральных машин из ЕС за последние восемь месяцев, чем за последние два года вместе взятые. Казахстан втрое увеличил закупку европейских холодильников. И вместе с тем данные казахского правительства свидетельствуют о резком росте количества холодильников и стиральных машин, поставляемых в Россию. То есть, стиральные машины и холодильники просто переправляются через соседние страны в Россию. Зачем? И это самый интересный момент.

Официальные лица в Европе уже публично заявили, что видели детали холодильников и стиральных машин в российском военном оборудовании, таком как танки после ее вторжения в Украину. Люди, разбирающиеся в оценке, сказали, что вполне возможно, что компоненты и микрочипы из других бытовых товаров также использовались в военных целях, даже если они преимущественно в относительно низкокачественном оборудовании.

Так, россияне снимают со стиральных машин и холодильников микросхемы для использования в военных целях. И это признали уже президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и администрация Джо Байдена. Теперь стал вопрос, как остановить этот поток.

В то же время, итальянское издание La Republica пишет, что Италия готовится передать Украине новый пакет современного оружия. В частности, Италия планирует передать два РСЗО M270 – это предшественник HIMARS на гусеничном ходу и с 12 ракетами в заряде. Также Рим собирается передать шесть своих самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Также в одном из последних решений правительства Драги речь шла о самоходных гаубицах M109. Здесь речь может идти о 20 – 30 таких гаубицах. Кроме того, Италия готовит к передаче еще и гусеничные бронетранспортеры M113.

Поэтому в условиях, когда ВСУ только усиливаются, а для россиян ситуация на фронте становится все более сложной, Кремль пытается создать дымовую завесу якобы переговоров, чтобы попытаться остановить наступление ВСУ и подтянуть свои резервы.

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